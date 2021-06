El PSOE no descarta llamar a Sáenz de Santamaría a la comisión Kitchen del Congreso y de momento no cita a Casado

La portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, ha dicho este martes que su partido no descarta citar a la ex vicepresidenta del Gobierno 'popular' Soraya Sáenz de Santamaría en la comisión de investigación sobre la conocida como 'operación Kitchen', y recalca que de momento no va a solicitar la comparecencia del actual líder del PP, Pablo Casado.







Lastra ha iniciado la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces acusando a Casado de ser "incapaz" de romper con las "numerosas" tramas de corrupción que afectan a su partido y pidiéndole que deje de "eludir" sus responsabilidades y "rinda cuentas" por la corrupción en su partido.





Singularmente después de que la semana pasada la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal fuera imputada en la pieza que investiga el espionaje con fondos reservados al que fuera tesorero del PP Luis Bárcenas y Casado aún no haya cumplido con sus normas internas.





Preguntada entonces si el PSOE se plantea citar al presidente del PP ante la 'comisión Kitchen', Lastra ha apuntado que "no parece que, de momento, Casado haya estado vinculado directamente en los hechos que se están investigando". "Era responsable de aquella dirección política del PP --vicesecretario general--, pero ni en las comparecencias ni en la vía judicial aparece el nombre de Casado", ha precisado.





NUEVOS COMPARECIENTES Y REPETICIÓN DE OTROS

En todo caso, el PSOE quiere ampliar hasta diciembre los trabajos de la comisión de investigación y se abre a pedir nuevos comparecientes o llamar de nuevo a algunos que ya han desfilado por la misma, pero si revelar sus nombres.





Interrogada, en este punto, si piensa reclamar la comparecencia de Sáenz de Santamaría, la dirigente socialista ha destacado que su nombre está apareciendo en algunas investigaciones judiciales y que esa decisión la adoptará la comisión de investigación, si bien ha avanzado que no descarta solicitar su presencia en sede parlamentaria.





Lo que sí mantiene el PSOE es su intención de finalizar la ronda de comparecencias con el expresidente Mariano Rajoy y su ministro del Interior Jorge Fernández Díaz, cuyas comparecencias estaban previstas inicialmente para este jueves, pero la comisión las decidió aplazar tras la imputación de Cospedal.