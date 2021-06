A Coruña trabaja en reactivar el turismo de congresos en hoteles

A Coruña Convention Bureau mantuvo ayer una reunión de trabajo en el Hotel NH Collection Finisterre con miembros de la Asociación Empresarial de Hospedaje de A Coruña (Hospeco) para tratar distintos aspectos relacionados con la reactivación del turismo de reuniones y congresos.



En ese sentido, se informó a los asistentes de las acciones realizadas hasta el momento por la Convention Bureau, además de poner en valor las ventajas que ofrece la ciudad herculina, como la conectividad terrestre y aérea, la capacidad hotelera y de espacios o la amplia oferta gastronómica, entre otros, explican.



A dicho encuentro asistieron, por parte de la nueva fundación su presidente, José Blanco, y el gerente, José Antonio Martínez Quintas. El presidente de Hospeco, Richard Huerta, mostró toda la colaboración de su asociación para abordar los objetivos de la nueva fundación.



Por su parte, tanto el presidente como el gerente de Convention Bureau destacaron la alianza público-privada del nuevo ente en el que está integrado el Consorcio de Turismo de A Coruña. “La entidad se ocupará de implementar el plan de actuación y de materializar las alianzas estratégicas para posicionar A Coruña como enclave ideal para el turismo profesional, lo que redundará en el desarrollo económico y social de la ciudad”, apuntan.









Turismo especializado





La nueva institución “es una iniciativa público-privada que nace fruto del esfuerzo entre el Consorcio de Turismo y Congresos de A Coruña y las empresas de servicios e infraestructuras locales lideradas por Palexco, Expocoruña, Hospeco, Orzán Congres, Océano Azul y DMC Galicia Group Travel”, apuntan.



A través de la creación del Convention Bureau se pretende aumentar la cuota de mercado de esta disciplina turística en la ciudad y mejorar el posicionamiento alcanzado hasta ahora en el ranking de un turismo sostenible y especializado.









Conexión con Londres





“Londres non marchou a Santiago. Ese voo que recuperan era o que xa tiñan a Gatwick desde Compostela. Iso non afecta para nada ás posibilidades que nós buscamos en Coruña, porque a nosa opción non é outra que Heathrow e nuns horarios determinados”, apuntó el concejal de Turismo, Juan Ignacio Borrego, quien ve factible recuperar la conexión con el principal aeropuerto londinense este año.



El edil aseguró que las negociaciones continúan y destacó que “o verán comeza con forza”, con buenas perspectivas de ocupación para la ciudad.



Por su parte, el portavoz del BNG en María Pita, Francisco Jorquera, se mostró preocupado por la decisión de Vueling de operar desde Lavacolla y pide una estrategia para recuperar enlaces internacionales en Alvedro.