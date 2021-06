Técnicos a domicilio denuncian las dificultades que sufren para trabajar por las peatonalizaciones

Difer Galicia, un negocio de servicio técnico a domicilio en la calle de San Rosendo, se ve afectado de forma diaria a la hora de realizar su trabajo a causa de las peatonalizaciones de la ciudad y la falta de aparcamiento en algunas zonas. Así lo relata el propietario de la empresa, Diego Fernández, quien señala zonas conflictivas como la ronda de Nelle, donde no pueden descargar el material necesario para desarrollar su labor.



“Tienes que cargar con herramientas y con cosas muy pesadas para ir a las casas, y actualmente supone un problema enorme no tener dónde parar la furgoneta”, sostiene.









Zonas de carga y descarga





En la ronda de Nelle, por ejemplo, “el aparcamiento público más cercano es en la plaza de As Conchiñas, por lo que supone un gran inconveniente”, asegura.



A la hora de acudir a las casas, Diego se encuentra ahora con calles con bolardos, zonas de carga y descarga llenas de coches particulares y carriles donde se han retirado los espacios para estacionar. “Yo pago la zona ORA, los aparcamientos públicos, pero no tengo servicio al alcance en las zonas peatonales”, dice. Un problema que también afecta a los propios vecinos a los que acude a solucionar una reparación: “Ellos también se ven perjudicados porque tienen que bajar y subir las cosas y si no podemos aparcar en la puerta, tienen que cargar”.



Así, el propietario de Difer Galicia denuncia sentirse desamparado ante la falta de soluciones. “Esta semana, al acudir a descargar un congelador a la altura del colegio Labaca, la zona de carga y descarga estaba llena de coches, por lo que tuve que parar en doble fila y me multaron. ¿Qué hago si tengo que trabajar?”, se pregunta indignado.



Una de las soluciones que ya ha pedido al Ayuntamiento es que se les ofrezca una tarifa para aparcar en zonas de residentes.