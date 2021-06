O Parrote podrá tener zona de baño, pero deberá esperar hasta el año que viene

O Parrote cumple con los requisitos para tener una zona de baño, pero el retraso en aspectos burocráticos obligará a esperar hasta el verano de 2022 para que se pueda disfrutar de ella.





Lo detallaba así la concejala de Medio Ambiente, Esther Fontán, que explicaba que cada año tienen que presentar ante la Administración autonómica “unha solicitude de zonas de baño para que a aprobe a Xunta de Galicia, que é o órgano encargado”.





Se deben cumplir una serie de requisitos, como calidad del agua, del entorno o los servicios que se prestan. “Desgraciadamente, a pesares de que desde o Concello se fixo todo con toda a celeridade posible, non houbo a mesma celeridade desde a Xunta e non puidemos meter no listado de zonas aptas para o baño deste ano o Parrote”, aseguraba Fontán, que recordaba que se presentará el expediente para el año que viene, ya que “se cumplen todos os requisitos”. Por lo tanto, O Parrote podrá contar con una zona de baño, pero deberá esperar a 2022.





San Juan

Las playas son un espacio de ocio y de esparcimiento muy codiciado, algo que recordaba ayer Fontán, al tiempo que destacaba la prudencia que será necesaria el próximo San Juan, motivo por el que los arenales se cerrarán a partir de las 21.00 horas.





Esta semana, el Ayuntamiento publicó el bando en el que reflejaba el cierre y la prohibición de hacer hogueras, tanto en las playas, como en el resto de la urbe.





Señalaba Fontán que “porque outros poderes estean anunciando que imos poder sacar a mascarilla dentro de pouco ou porque moitos de nós teñamos a vacina posta, non quere dicir que o virus non esté entre nós, o virus segue entre nós e, polo tanto, parece dunha responsabilidade importante que a praia non sexa obxecto das lumeiradas”, a lo que añadía que eso no impedirá disfrutar del San Juan, como ya se hizo el año pasado.