El único invicto y el más sólido jugando fuera de casa

Tiempo de playoffs en las Ligas de baloncesto: en la NBA, en la ACB, en la LEB Oro... Y en todos ellos hay dos premisas que (casi) siempre se cumplen: La importancia del factor cancha y la certeza de que, tarde o temprano, se perderá algún partido.



Pues bien, hasta el momento, el Basquet Coruña está rompiendo estos dogmas que parecían indiscutibles. Los hombres de Sergio García, que ya demostraron su buen momento en el tramo final de la segunda fase (salvo ese tropiezo ante Castelló en la última jornada, ya olvidado), transitan imparables por unas eliminatorias en las que todos, menos ellos, ya han mostrado sus debilidades.



Y es que el Basquet Coruña puede presumir de que es el único equipo que están participando en los playoffs de ascenso a la ACB que todavía no ha perdido un solo encuentro. Despachó a Oviedo tras dos partidos, y el miércoles puso el 1-0 a su favor en semifinales en Granada.



Por el otro lado del cuadro, el Breogán ya perdió un partido en Palma y Alicante dos: uno en su pista ante Castelló y el del miércoles en Lugo.



Precisamente el equipo alicantino es el único que, junto al Basquet Coruña, sabe lo que es ganar a domicilio en estos playoffs. Lo hizo en Castellón, en el tercer choque de cuartos.



Pero el Basquet Coruña ya ha triunfado dos veces fuera de casa. Y eso que dicen que en unos playoffs lo importante es tener el factor cancha a favor. Las victorias en Oviedo y Granada demostraron que no siempre es así. Con todo, Breogán y Granada todavía no saben lo que es vencer a domicilio.



Buen dato de cara al partido de mañana en Riazor, en el que el Basquet Coruña puede dejar sentenciada la clasificación para la gran final.