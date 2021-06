La Diputación de A Coruña y la Xunta promueven el impulso del Camiño Inglés

La Xunta y la Diputación de A Coruña crearon una mesa de trabajo para impulsar el Camino Inglés. El acto de constitución intervinieron el presidente del organismo provincial, Valentín González Formoso, y el vicepresidente primero y conselleiro de Turismo, Alfonso Rueda, así como representación de distintos sectores convocados en el Pazo de Mariñán. En la mesa están representados instituciones, universidades, ayuntamientos y entidades de los ámbitos social y económico de las comarcas y municipios por los que discurren este itinerario “xacobeo”, con salida tanto desde A Coruña como desde Ferrol.





La nueva mesa ya debatió la primera propuesta, presentada por la Confederación de Empresarios de A Coruña (CEC), para que se inicie la tramitación del expediente de inclusión del Camino Inglés en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.





En el mismo acto, el presidente provincial remarcó que esta iniciativa persigue “a implicación de todo o tecido social, empresarial, comercial e institucional”, además de resaltar la importancia de estos caminos del Xacobeo para el mundo rural, pues “xera unha economía alternativa”, señaló González Formoso, quien destacó que la Diputación de A Coruña lleva desde hace tiempo promoviendo “unha aposta clara polo Camiño de Santiago”.





Así, se refirió a “a mellora das sendas e trazados de todas as variantes do Camiño, a oferta de mellores servizos como as fontes de auga potable para os peregrinos que estamos instalando grazas ao proxecto LIFE Water, ou a firma de convenios coa Asociación de Concellos do Camiño Inglés para facer investimentos en cascos históricos dos municipios polos que discorre”, resumió Valentín González Formoso.





Potencial de Galicia

El titular de Presidencia, Xustiza e Turismo agradeció la colaboración de la Diputación de A Coruña en la promoción turística de Galicia y apeló a las potencialidades que ofrece esta autonomía en el actual contexto sanitario del covid-19. “A xente busca unha serie de valores que antes ao mellor non se tiñan en conta e iso ofrece Galicia, o Camiño e a provincia da Coruña”, expuso Rueda, quien destacó que Galicia está preparada para recibir a turistas y peregrinos con todas las garantías.





En este contexto, la Xunta activó esta semana el seguro coronavirus, de carácter gratuito y que permite cubrir los gastos sanitarios ante un posible caso de infección por covid-19 o por la prolongación de la estancia por cuarentena en Galicia.





Además, la Xunta desarrolla otras iniciativas de fomento del consumo interno como la Tarxeta Bono Turístico #QuedamosenGalicia, que tuvo una gran acogida al agitar las tarjetas en sólo doce horas, y la Diputación Provincial de A Coruña también se sumó a esta iniciativa cojn una aportación de 300.000 euros.