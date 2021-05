“Yo siempre confié”, dice orgulloso Gerard Valentín

Uno de los protagonistas de la permanencia del Lugo, Gerard Valentín, aseguró que él “siempre” confió en que el equipo lograría ese objetivo, incluso cuando el panorama pintaba muy mal con el conjunto gallego en descenso tras enlazar dieciséis partidos sin ganar.



“Yo siempre confié (en el equipo y la permanencia). Lo dije hace un mes, cuando estábamos peor, que este equipo ya lo viene demostrando desde hace tres años que nadie nos puede dar por muertos”, comentó en declaraciones que ha difundido el club en sus redes sociales.



Valentín fue objeto del penalti que permitió a los lucenses adelantarse en el marcador en la primera parte del choque de este domingo en Vallecas ante el Rayo (0-1).



“Fue una jugada aislada, el rival saca la pierna y yo estaba intentando tirar a puerta”, explicó sobre la acción que desequilibró el marcador con la ejecución de Manu Barreiro.



El lateral, que en el Lugo se ha reconvertido a extremo y ha sido uno de los más desequilibrantes de la plantilla, fue clave también en la consecución de la salvación con un doblete en la anterior jornada ante el Cartagena (2-1) en el Anxo Carro.



“Esperamos el año que viene estar más tranquilos. Gracias a los que han estado a mi lado, a la gente que seguirá, y a los que se van, porque por algo a este grupo todo el mundo quiere volver”, indicó con la vista puesta ya en la siguiente campaña, la décima consecutiva del Lugo en LaLiga SmartBank.







Felicitación de Nafti





El técnico Mehdi Nafti, segundo entrenador de los cuatro que tuvo el Lugo esta temporada, felicitó a su exequipo por la permanencia en LaLiga SmarBank, que certificó en la última jornada del curso, y elogió el “compromiso” de los jugadores a los que entrenó.



“Después de unos meses complicados, el final no puede ser más feliz. El compromiso de estos chicos es enorme, guiados por unos capitanes top”, escribió el preparador franco-tunecino en sus redes sociales.



El técnico no dudó en dar la “enhorabuena” al club gallego por la permanencia y afirmó que su “afición se merece seguir en el fútbol profesional”., comenzó su etapa con tres victorias consecutivas, logró sacarlo de las posiciones de descenso y llevarlo a las de promoción de ascenso, pero después entró en una racha de partidos sin ganar por la que fue destituido tras 22 encuentros en el banquillo.Su cese se produjo tras una goleada en Almería (4-1), donde no pudo dirigir al equipo tras haberse saltado el protocolo de LaLiga con respecto a la Covid-19., que no pudo ganar en los ocho encuentros de su segunda etapa como técnico rojiblanco, y la temporada acabó con Rubén Albés en el banquillo y una salvación ‘in extremis’.