Miño ultima la adecuación de sus arenales de cara a la temporada de verano

El Ayuntamiento de Miño encara los meses de verano y prepara las instalaciones de sus arenales para el incremento de usuarios en la época estival y, en este sentido, en los últimos días, acometió distintas tareas de acondicionamiento y mantenimiento en el entorno de la Praia Grande.





Con la meteorología propicia, que también permite completar estas actuaciones en óptimas condiciones, se realizaron desbroces y se eliminó la masa vegetal en la zona del paseo de la playa y del aparcamiento del arenal, el más concurrido de Miño.





También se reemplazaron diversas tablas del pavimento de las pasarelas peatonales que estaban en mal estado debido al uso y el paso del tiempo, con lo que se pretende asegurar las condiciones de seguridad del acceso a la Praia Grande. Además, entre las actuaciones también destaca la construcción de una nueva caseta para el cobro en el aparcamiento, “una estructura desmontable dotada de ventanas que permitirá controlar los abonos y el aforo en el recinto de manera más segura tanto para los vehículos como para los propios operarios”, explican desde el Gobierno de Manuel Vázquez Faraldo.





Demanda al Estado

También en relación con los arenales del área metropolitana, el representante del BNG en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego, alertó de la “pasividade” del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ante su negativa de acometer “as obras nos cantís da praia do Xunqueiro en Oleiros”. Los nacionalistas insisten en que la zona se sitúa dentro de dominio público marítimo terrestre y, en consecuencia “é competencia directa do Goberno do Estado, que debe solucionar os problemas de seguranza e estabilidade da estrada que bordea a cala”, indicó Rego.





En la respuesta del Goberno do Estado remitida al BNG el Ministerio para la Transición Ecológica y la Dirección General de la Costa y el Mar rechazan llevar a cabo estas obras y aluden a que “a seguranza nos lugares de baño é competencia municipal igual que o é a estrada en que se produciron os diversos derrubes durante os temporais de inverno”, expuso el diputado nacionalista, quien acusa a Madrid de “facer omisión do seu deber” pues “a única medida adoptada até o momento foi a sinalización con cinta da zona perigosa mais seguen sen iniciarse as actuacións que precisa esta zona” de O Xunqueiro.





Así, el BNG insistió en la necesidad de arreglar esta carretera cuanto antes para evitar, además de daños materiales, un “posíbel custo de vidas humanas de se producir outro derrube” en estos cantiles de Oleiros.





“É urxente que o Goberno do Estado atenda as demandas da veciñanza que vive pola zona e que ve como a estrada queda agora ao borde xusto do precipicio sen protección para os vehículos nin para os peóns”, indicó Rego.