Duscher: “El club tiene que apostar por los exjugadores”

“No es un adiós, es un hasta prontito. Ojalá. Al Deportivo siempre lo voy a tener en mis planes”. Aldo Pedro Duscher acabó su temporada de práctica en uno de los juveniles del conjunto coruñés y no seguirá vinculado a la entidad blanquiazul. Buscará nuevos horizontes aunque siempre con los colores blanquiazules en su corazón. Ayer analizó en Radio Marca Coruña la actualidad del Deportivo y la contratación de Borja Jiménez para el banquillo.





Al nuevo técnico le deseó suerte, aunque al mismo tiempo, preguntado por si habría sido bueno apostar por un exjugador, consideró que ese camino siempre sería bueno





“Para mí el club tiene que apostar por exjugadores. Luego, está claro que tienes que estar a la altura. Cuando estuvo Víctor, estaba contento. Tenemos que estar juntos. Ahora están Valerón, Fran, Manuel Pablo... Estuvimos dentro del campo y sabemos lo que se siente. Hemos jugado lesionados con la camiseta del Deportivo. Apuesto por la unión de todos para que el Depor vuelva donde merece”, indicó.





Duscher completó su formación como entrenador en el club al que perteneció siete campañas. “Fue un año de pasantía (práctica) que tenía que hacer en un club. Quería venir al Deportivo, en el que me sentí cómodo y que es mi segunda casa. Estoy muy agradecido a la gente que me dio la oportunidad de volver al club, pero tengo que seguir creciendo en lo profesional, en el desarrollo continuo de esta carrera y decidí mirar a otro sitio, ver las posibilidades que se pueden llegar a dar, analizarlas y mirar al futuro”, comentó.





Reveló que se reunió con el club para dar su opinión sobre el organigrama. “Tuve una reunión con el club y más que nada para conocer a la gente que está a cargo, que no la conocía, y darle mi punto de vista desde lo profesional sobre cómo veía al club, los parámetros a mejorar y lo que están realizando bien. Estoy muy agradecido al club por recibirme y haber realizado la reunión. Después, hay cosas que se hablan y quedan en privado”, manifestó.





Esta es su opinión sobre los castings para el banquillo del Depor. “Creo que está bien porque el club, si quiere un entrenador lo tiene que analizar, tiene que ver cómo piensa, se tiene que adaptar a la filosofía del club, adaptarse al paladar del deportivista. Es un trabajador que viene y al que tienen que analizar y me parece que lo que hizo el club está perfecto. Desearle suerte al entrenador que arregló y que le vaya bien por el bien de los deportivistas”, deseó.





Añadió que “si el Deportivo lo fichó es porque le vio condiciones de sobra para manejar un club de las condiciones del Deportivo, con una masa social grande, inmensa, y eso va a requerir mucho esfuerzo y capacidad”.





El futuro pasa por la base, una filosofía que le atrae. “Esta gente va por el buen camino, le quiere dar mucha importancia a la cantera y me parece perfecto, apostando por exjugadores. Creo que es el camino.





Vengo de una estructura similar, de Newell’s Old Boys, que da importancia a la cantera porque da un plus que permite avanzar. Aquí hay buenos juveniles, falta potenciar esos buenos jugadores que hay y creo que es el camino, que van por el camino correcto”, incidió.





Esta temporada, el fútbol base está cosechando buenos resultados. El Juvenil A luchará por la Copa de Campeones. “Siempre ganar es bueno, muy importante, en lo emocional para los chicos y el club también. Se tienen que acostumbrar siempre con esa camiseta, con ese escudo”, dijo.





“El Juvenil A salió campeón, el Juvenil B está muy cerca y lo importante es la felicidad de ellos, ver cómo finaliza una temporada y están en lo más alto. En el día a día es donde más se progresa, donde más se le enseña al jugador. Creo que estamos bien, pero hay que seguir”, valoró.





El club tiene que recuperar los peldaños bajados. “Ha habido malas gestiones. Cuando ya bajaste de Primera a Segunda y ves que en Segunda no se está bien, no se puede estar siempre de la misma manera, como diciendo nunca pasa nada, porque vas descendiendo y tienes que dar una vuelta de timón a la situación y ahí es donde tienes que frenar. Con la llegada de Vidal y la gente nueva de ahora, que agarró un hierro caliente, hay que tener valor para hacerlo, creo que empiezan bien, apostando desde abajo, que es lo que le puede dar un fruto el día de mañana”, reflexionó.





Y todo eso, con la fuerza del deportivismo. Considera que aquí no hay presión. “El Deportivo, si hay algo bueno que tiene, es la gente, el apoyo popular, en la situación en que está siempre ha apoyado, así que eso de presión no es así. He ido al campo y la gente te aplaude y apoya y estás en Segunda B. Así que vamos a ayudar a eso, a que la gente no se vaya con la cabeza baja sino con la cabeza alta. Es fundamental el apoyo de tu gente y aquí lo hay. Para mí presión es otra cosa”, sostuvo.





“El deportivista en los últimos tiempos ha sufrido. Aquí hemos vivido cosas importantes, nadie le ha regalado nada al Deportivo, nadie, es un club grande a base de sudar grande, desde Lendoiro, desde los jugadores, todo se ha ganado en el campo y verlo en esta situación a mí no me gusta. Me gusta ganar, es el club que yo quiero, el que me dio posibilidad de ser jugador. Le tengo mucho aprecio. Verlo cómo está me duele”, zanjó.