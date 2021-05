La Xunta inicia el procedimiento para declarar BIC la Casa Cornide

A finales del pasado año 2020, el Ayuntamiento solicitaba de manera formal a la Xunta de Galicia que realizase los trámites pertinentes para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) la Casa Cornide.





Hoy, el Gobierno autonómico inicia este proceso con su publicación en el Diario Oficial de Galicia (DOG).





La petición para ser declarada BIC, y así proteger el edificio y su interior, no solo estaba respaldado por la petición municipal, sino que también los estaba por sendos informes favorables de la Real Academia Galega (RAG), el Consello da Cultura Galega (CCG) y la Universidad de A Coruña (UDC).





La incoación de este expediente significa que se aplicará de manera inmediata, y provisoria, la protección integral del edificio situado en pleno corazón de la Ciudad Vieja coruñesa, además de amparar también, de manera cautelar y preventiva, las partes integrantes del mismo y sus pertenencias, hasta que se pueda acceder a su interior y completar las valoraciones. El plazo máximo para la aprobación definitiva del expediente, y por tanto el plazo para su protección cautelar, es de dos años.





Valoraciones

Precisamente su enclave en la Ciudad Vieja, junto a la iglesia y el atrio de la Colegiata de Santa María del Campo, es uno de los valores tenidos en cuenta para su declaración como BIC.





Es solo una suma de los múltiples valores, como el ser un ejemplo de la arquitectura de la Ilustración en Galicia, así como su ejercicio como residencia del polígrafo José Andrés Cornide Folgueira e Saavedra, catalogado como una de las destacadas personalidades de la Galicia del siglo de las Luces.





Patrimonio deberá acceder al interior para un análisis más exhaustivo

El Gobierno autonómico detalla en su documentación que el estado general de conservación de la Casa Cornide es bueno, con algunas “patoloxías” puntuales, documentadas en los informes realizados por el Ayuntamiento de A Coruña. En esos documentos municipales se trata también las necesidades que sería necesario cubrir para conservar adecuadamente esas patologías notificadas. No obstante, el impedimento de entrada al interior del edificio hasta el momento hace que su catalogación no pueda ser completa, por lo que no se puede realizar un informe exhaustivo sobre su conservación. Por este motivo, el personal técnico que designe la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia, deberá acceder al interior de la casa. El objetivo principal será poder completar toda la documentación necesaria, pudiendo de este modo determinar la relación con el monumento, además de determinar el alcance de sus valores culturales.





Para la elaboración de los informes culturales que amparan el expediente de la Casa Cornide no se pudo contar con información reciente. No obstante, el Ayuntamiento promovió un estudio con información, documentos, imágenes y hemeroteca propia. Según la ley de Patrimonio Cultural de Galicia, el expediente de incoación como BIC especifica la protección de todos estos elementos, a la espera de que se pueda acceder de nuevo a su interior y completar los informes o reducir la citada protección.





Edificio tardobarroco

La Casa Cornide es un edificio noble con un estilo tardobarroco, cosmopolita y francés, de los que apenas hay precedentes en el resto de la comunidad y en el que vivió José Cornide en diferentes etapas vitales.

En él realizó mucha de sus investigaciones hasta su marcha a la capital del Estado a finales del siglo XVIII, para su dedicación a la Real Academia de Historia. En el edificio acumularía gran parte de su biblioteca. Desde ese momento, pasó por varias manos, como las de Pedro Barrié de la Maza o la familia Franco.