A Xunta anima aos concellos a programar accións de dinamización do galego

O secretario xeral de Política Lingüística da Xunta, Valentín García, animou ás autoridades locais a levar a cabo programacións de actividades culturais respectando as medidas sanitarias establecidas polas autoridades sanitarias en cada momento por mor da pandemia da covid-19. "Pódese facer cultura segura", dixo nunha comisión parlamentaria o representante do Goberno galego en materia lingüística, polo que lanzou unha mensaxe para que concellos e entidades privadas anímense a programar actividades culturais.





"É moi importante lanzar esta mensaxe porque aínda son moitas as dúbidas á hora de realizar accións que conleven reagrupamiento de persoas", afirmou. Valentín García pronunciouse nestes termos durante a súa comparecencia na Comisión de Educación e Cultura do Parlamento de Galicia para responder a unha pregunta da deputada do grupo parlamentario Popular Sandra Vázquez Domínguez, e valorou a actividade desenvolvida pola Rede de dinamización lingüística nos peores momentos da pandemia. Explicou que durante o ano 2020 realizáronse 424 actividades en 136 concellos dos 202 que pertencen á Rede de dinamización lingüística. Neste sentido, destacou a importancia desta asociación voluntaria para a promoción da lingua galega desde o ámbito municipal, que cualificou como "motor de explosión que fixo que moitos concellos fixesen programación cultural e de dinamización da lingua a pesar das dificultades".





Das 424 accións culturais de promoción do galego levadas a cabo "nos momentos de máis baixa operatividade" polas restricións sanitarias, o secretario xeral explicou que 240 accións foron representacións teatrais, 119 concertos musicais, así como numerosas exposicións e presentacións literarias, entre outras. O orzamento manexado cifrouno García en 1,5 millóns provenientes principalmente do fondo para proxectos culturais do Xacobeo 2021, aínda que indicou que 489.000 euros proviñan de fondos propios da Secretaría Xeral de Política Lingüística. "Queremos lanzar unha mensaxe para que as entidades locais non deixen de facer programación cultural e realicen actividades de promoción da lingua galega", incidiu o secretario xeral, e explicou que en todas as accións deste tipo realizadas en toda a comunidade autónoma de Galicia durante os peores momentos da pandemia non se rexistrou nin un só caso de contaxio por coronavirus.