Brian May convoca un casting mundial para la versión del musical de Queen en España

Brian May, guitarrista de Queen, ha convocado un "casting" a nivel mundial para encontrar al elenco de la versión española del musical "We Will Rock You", que llegará a Madrid el 8 de octubre en el Gran Teatro Caixabank Príncipe Pío.





"Si eres un gran artista, un gran cantante, muéstranoslo, muestra tu talento en un vídeo en TikTok con el hashtag #WeWillRockYouSpain. Te estaremos esperando", señala May en el vídeo colgado en su cuenta de esta plataforma.

















Según asegura May, será la primera vez que se hace un "casting" a través de TikTok, que cuenta con más de 100 millones de usuarios, destaca una nota de los productores del musical en España.

"We Will Rock You", que se estrenó en el West End de Londres el 14 de mayo de 2002, cuenta una historia sobre la búsqueda de sueños y la falta de libertad en una sociedad distópica.





"Por eso la esencia de la historia conecta mucho con jóvenes y la generación zeta, así que el mejor medio para encontrar el elenco era TikTok", afirma el productor Luis Álvarez.





Tras pasar por 19 países en todo el mundo y con más de 16 millones de espectadores, el musical regresa ahora, con un formato renovado, que contará de nuevo con Brian May y Roger Taylor como coproductores.





"Esperamos que con el musical en Madrid pase un poco como con la película", afirma May en referencia al éxito de "Bohemian Rhapsody".





Los candidatos que quieran participar en el casting deberán publicar sus vídeos en la cuenta oficial del Príncipe Pío (@laestacionppio).