La Policía Local descubre una fiesta en un túnel bajo la Tercera Ronda

El fin de semana pasado las ansias de fiestas se dejaron sentir aquí y allá pero, sin duda, el episodio más llamativo tuvo lugar en un túnel situado debajo de la Tercera ronda a la altura de Mesoiro en la noche del sábado al domingo. Aprovechando que el lugar estaba vacío, y no había tráfico, un grupo de casi 30 jóvenes decidió utilizarlo para celebrar a cubierto de la lluvia una fiesta por todo lo alto. Ni siquiera faltó música, puesto que uno de los coches estaba tuneado con un enorme sistema de bafles, que hacía que la música sonara por todo el túnel.





Desgraciadamente para los que participaban en ella, no fue la lluvia, sino la Policía Local la que aguó la fiesta. Fue justo a medianoche, como resulta proverbial, cuando sonaron no las campanadas, sino las sirenas de los coches patrullas, y acabó todo. Los jóvenes que participaban en aquella fiesta aseguraron a los agentes que allí no podían contagiar a nadie, puesto que no había transeúntes.





Era cierto, pero el argumento no convenció a los policías locales, más que nada porque infringía la normativa anticovid. Así que se multó a casi todos los presentes: 20 denuncias en total. A esto hay que añadir al infortunado conductor/dj del vehículo equipado con bafles, que recibió otra multa por infringir la normativa contra los ruidos.





Buenos modales

Los agentes que intervinieron en la actuación destacaron de los jóvenes latinos la educación con la que recibieron a las fuerzas del orden, a los que no parecía que guardaran ningún rencor.





Hay que tener en cuenta que por ese túnel no circula apenas tráfico, puesto que cuando se abrió únicamente para no dejar aislados a algunos vecinos de la zona cuando se construyó la Tercera Ronda. El escaso tráfico que pueda tener de día se convierte en nulo durante la noche. Aún así, es ilegal cortar la circulación, por escasa que sea, como recordaron los agentes a los participantes en la fiesta de anoche. Los propios agentes reconocieron que fue un hecho excepcional.