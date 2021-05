Gatillazo 'in extremis'

Faltaban 61 segundos cuando un 2+1 de McGhee daba medio partido al Basquet Coruña (82-77). Pero solo tres después, una ‘ida de pinza’ de Matulionis resucitaba al Castelló, que no perdonó el regalo, forzó la prórroga y en ella tumbó al hasta ayer líder, mandándolo a la cuarta plaza y a cruzarse en primera ronda de playoffs con... su ‘bestia negra’ histórica, el Oviedo.





El alero lituano, en todo momento fuera del partido (1 de 9 en tiros de campo), cometió una acción imperdonable por dos razones: hacer una falta innecesaria y sin apenas haber dejado correr el reloj, y protestar una infracción que no ofrecía duda alguna.





El punto extra del tiro libre de la técnica, el primero de los cinco consecutivos de Edu Durán desde el 4.60, sería decisivo para forzar el tiempo, que un tiro de Monaghan y el posterior palmeo de McGhee no pudieron evitar.





Guerra de parciales

Hasta ese crucial instante, los pulpilos de Sergio García habían mandado en el marcador durante más tiempo que un rival –privado por lesión de su máximo anotador, Arnaud Adala– que arrancó con 0-4 y a continuación encajó un parcial de 13-0. El Castelló reaccionó al tiempo muerto de su técnico con un 0-7. A partir de ahí, muchísma igualdad.





Los visitantes recuperaron el mando con un 0-8 en los primeros compases del segundo cuarto (21-22), Peña y Bjornsson –todos sus puntos llegaron en este acto– salieron al rescate y depositaron al BC cuatro arriba al término de una primera mitad en la que segundo máximo cañonero del Castelló, Durán, se quedó a cero. Mal asunto para su equipo, pero mucho peor para el rival.





El pelirrojo alero madrileño volvió del vestuario sin cadena: 10 puntos seguidos. Los muchos rebotes ofensivos –aunque con escaso redimiento de cara al marcador– y el merecido descanso a Durán dieron oxígeno al Coruña (62-55), aunque un parcial de 0-4 en los segundos finales volvió a apretar el electrónico (62-59).





En los cinco primeros minutos del cuarto acto, los locales prácticamente solo lanzaron –y fallaron, pese a dos aciertos tempranos de Vega– desde el arco, y siguieron reboteando en el aro rival sin obtener beneficios. Un parcial de 0-6 devolvió la iniciativa al Castelló (70-72), antes de que Peña y McGhee encadenasen sendos 2+1, el segundo de ellos a 61 segundos del final del tiempo reglamentario. Llegaron entonces la torpeza de Matulionis y cinco minutos más (82-82).





Con 89-87, Stainbrook erró un tiro libre. En la siguiente posesión, Monaghan devolvió el favor. A continuación, Belemene interceptó un pase del pívot estadounidense. Restaban 50 segundos. Monaghan falló desde el arco. El alero congoleño taponó una bandeja de Durán a 2.8 segundos... y en el saque de fondo se despistó y dejó solo al madrileño, que la clavó –9 de los 10 puntos del Castelló en la prolongación llevaron su firma– con solo 7 décimas en el crono.





Tiempo para que Monaghan lanzase un apurado triple y Mutic se lo taponara, despertando así al club herculino de un sueño histórico.





El técnico de la ‘marea naranja’ cargó muy duramente contra el árbitro principal, la coruñesa Paula Lema



Sergio García cargó muy duramente contra el árbitro pincipal, la coruñesa Paula Lema, a la que acusó no solo de no entender a los jugadores, sino de tener comportamientos ‘sospechosos’ para con su equipo. “Porque no le gustaba cómo le pasaban el balón venía de que quería ir a por un jugador”







“Que de una faltita pite una técnica en un final de partido donde todos están a 300 pulsaciones, es cuando sorprendente. Me lo ha hecho en más partidos, como en Lugo, que me dijo ‘mira el marcador’ cuando nos iban ganado de treinta. A ver si tenemos suerte y no nos toca en el camino. Con el altísimo nivel de los jugadores, es lamentable que el protagonista sea un árbitro”.





Ficha técnica





90 - Basquet Coruña (17+21+24+20+8): Peña (24), Javi Vega (11), McGhee (17), Matulionis

(2), Monaghan (4) –cinco inicial– Bjornsson (7), Maiza (5), Jakstas (2), Nwogbo (11), Belemene (7).





92 - Castelló (14+20+25+23+10): Mutic (3), Durán (28), JJ García (9), Alvarado (4), Pavelka (6) –cinco inicial– Faner (10), Dukan (15), Sabaté (2), Edwards (4), Stainbrook (11).





Árbitros: Lema, Franquesa, Caamaño. Eliminaron por faltas a Matulionis y McGhee.