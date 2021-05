David Soto: “Es un orgullo que equipos como el Depor puedan pensar en mí”

David Soto es uno de los futbolistas de la SD Compostela que más han llamado la atención esta temporada. La gran campaña del defensa central ourensano ha servido para que varios clubes hayan anotado su nombre en la agenda de posibles fichajes. Uno de esos equipos con los que se ha vinculado al zaguero de 27 años es el Deportivo.



Soto nos atiende en un descanso del curso de entrenadores que está realizando, en el que precisamente tiene a Yago Iglesias, técnico del Compos, como profesor.



¿Qué tal es Yago como profe?

Muy bueno. Si entrenando es un fenómeno, como profesor tiene unos conocimientos brutales, una maravilla.



¿En qué nivel te encuentras?

Son tres niveles y estoy acabando el dos. El próximo año, si puedo, terminaré el tercero. Aún no tengo el gusanillo de entrenador, pero creo que hacer este curso es importante para un jugador porque así te pones en la piel de un entrenador, le comprendes y asimilas más aspectos del juego.



¿Qué tipo de técnico serás?

Me identifico con el estilo de fútbol combinativo. Me gustan los equipos que tratan bien la pelota y presionan arriba. Un poco del estilo de Yago. Creo que son estilos de entrenadores con los que me identifico.



El viernes despedisteis a Yago Iglesias. Sería un día duro.

Sí. Nos cogió un poco por sorpresa porque pensábamos que se iba a tomar un poco más de tiempo en tomar la decisión. Nos dio sus razones, él cree que hay un desgaste y que su ciclo acabó, y nosotros solo pudimos darle las gracias por todo lo que hemos conseguido a su lado, lo que hemos disfrutado, y le deseamos la mayor de las suertes.





Bicho, Miki Villar y Brais quedarían bien en cualquier equipo que los fichase





Su etapa se ha caracterizado por una filosofía y un estilo de juego muy reconocible. ¿Acaba un ciclo en el Compos?

El club tiene una filosofía de fútbol combinativo que lleva desarrollando durante varios años, no solo con Yago, sino con otros entrenadores, entonces creo que es el fin del ciclo de Yago Iglesias. Supongo que ahora el club buscará un perfil de entrenador similar al suyo, una línea continuista. Para los jugadores será bueno que se siga esa línea porque no vamos a empezar de cero, sino que se van a mantener unas bases, sin cambiar el estilo de forma radical.



Vuestro estilo se ha ganado los elogios de los rivales.

Es un orgullo que tanta gente del fútbol y los aficionados nos reconozcan el trabajo que hacemos. Nuestro fútbol es combinativo porque tanto el entrenador como el perfil de jugadores así lo demandan, no podemos practicar otro fútbol.



¿Con qué te quedas de la etapa de Yago Iglesias?

Con que he mejorado muchísimo como futbolista. He aprendido muchísimo de él, el trato personal hacia mí… es un entrenador increíble.



¿Cuál es la mejor enseñanza que te llevas de él?

Muchas, sobre todo a nivel futbolístico. Una de sus mayores virtudes es que es un entrenador que te clarifica mucho lo que va a pasar durante el partido, te facilita mucho la hora de preparar un encuentro.





Hay que valorar primero el proyecto del Compos y luego ver lo mejor para mí





¿Merece dar un salto?

Creo que aparte de que se lo merece, tiene capacidad y cualidades suficientes como para desarrollarlas en categorías superiores. Tiene un futuro brillante por delante y sobre todo después de este año, que el equipo dio mucho que hablar y estuvo en boca de casi toda la afición. Era un momento bueno para cerrar aquí un ciclo bonito y de éxitos y ponerse nuevos retos que puedan ayudarle en su progresión como entrenador.

Parece la primera de muchas salidas que se aproximan, ya que hay jugadores como Bicho, Miki Villar, Brais Abelenda o tú que habéis llamado mucho la atención.

El buen hacer del grupo provoca que jugadores que tienen un potencial y calidad estén en boca de muchos equipos. De ahí, a que se vayan a ir o no... al final es como todos los veranos, hay que valorar la propuesta del Compos, ver qué tienen pensado de cara al futuro, y ahora más sin Yago, y después escuchar otras propuestas y elegir bien porque el fútbol es un deporte colectivo, pero también tienes que elegir tu camino y escogerlo bien.



Esos nombres que te he dicho suenan para el Depor, pero también interesan a varios clubes de Segunda. ¿Ves a Bicho, Brais y Miki preparados para dar el salto?

Son jugadores que en Segunda B han rendido a un nivel muy alto y tienen potencial suficiente para rendir en categorías superiores. Quedarían bien en cualquier equipo que los fichase.



¿Qué destacas de cada uno?

Miki va mejorando año a año a pasos agigantados, tiene una capacidad de desborde brutal, una velocidad que en muy pocos jugadores he visto, y eso al final es un factor determinante para decantar un partido a tu favor. Bicho tiene una calidad y una clase tremenda, viene de una cantera importante como la del Depor, ha debutado en el fútbol profesional y ahora está en uno de sus mejores momentos futbolísticos. Está en la edad y madurez para seguir progresando y afrontar nuevos retos. Brais es un jugador muy completo y polivalente, que se puede adaptar a cualquier estilo de juego y posición.



Tú también pareces estar en la rampa de salida. ¿Algún club se ha puesto en contacto contigo?

No. La información que te llega es por lo que sale en la prensa y lo que se habla en las redes sociales. Es bonito que suene para equipos importantes, pero eso indica que estás haciendo el trabajo bien, que vas por el buen camino y es una satisfacción enorme que equipos de gran entidad se fijen no solo en mí, sino en muchos compañeros.



¿Dónde te gustaría estar la próxima campaña?

En un sitio donde me sienta querido y el estilo de juego me favorezca. Ahora viene una semana o dos de desconexión total, de descanso y, a partir de ahí, valorar primero el proyecto del Compos, y luego ver lo que es mejor para mi futuro.



Se ha vinculado tu nombre al Depor en alguna ocasión. ¿Te gustaría recibir una llamada del club coruñés?

Es un orgullo que equipos como el Depor puedan pensar en mí para estar en un futuro proyecto, pero no dejan de ser cantos de sirena y hay que estar tranquilos, valorar todas las cosas, poner en la balanza todo y decidir lo que es mejor para mí.



Hace unos años jugaste en el Cerceda, así que imagino que vivirías en A Coruña. ¿Qué tal te sentiste en la ciudad?

Sí, viví allí (se ríe). Es una gran ciudad, muy acogedora. Me gustan las ciudades que tienen mar y en A Coruña me lo pasé muy bien e hice muchos amigos.



¿Te gustaría repetir la experiencia?

Sí, mira que eres (vuelve a reírse). Es una ciudad donde pasé buenos momentos, me encontré muy a gusto y siempre te gustaría vivir en los sitios donde tienes buenos recuerdos, y A Coruña es uno de ellos.









RELEVO

“NO ES FÁCIL ACERTAR CON EL FICHAJE QUE REEMPLACE A MUJAID” La escuadra blanquiazul pierde a uno de sus dos defensas centrales titulares, ya que Mujaid se marcha a Bélgica.

A Mujaid lo conozco personalmente y es un pedazo de jugador, de los mejores de la categoría, por no decir el mejor. No me parece raro que fiche por el Genk, se lo merece y tiene calidad suficiente para afrontar ese reto. El Deportivo deberá estudiar bien quién es su reemplazo porque no va a ser fácil acertar con el fichaje que reemplace a Mujaid.



Él y Borja Granero formaban una pareja muy buena en el eje de la retaguardia.

La verdad es que son dos jugadores que se compenetraron muy bien, formaban una de las mejores parejas de Segunda B y la trayectoria de ambos les avala y hace ver qué tipo de jugadores son.













PARA VESTIR DE BLANQUIAZUL



“MI PASADO CELESTE NO SERÍA UN IMPEDIMENTO” Jugaste en el Celta desde los 11 años hasta los 22. ¿Esa circunstancia supondría un obstáculo para vestir de blanquiazul?

No. Mi pasado celeste no sería un impedimento, si llegara el caso de dar el paso al Deportivo. Soy gallego y para mí es un orgullo representar a los equipos gallegos. Me gustan y quiero que les vaya bien a todos. Es un orgullo haber representado al Celta en un pasado, hacerlo ahora en el Compos, y no sé si en un futuro representaré al Depor. Pero es una satisfacción enorme.



Has estado en buenos equipos, pero hasta ahora no has tenido la suerte de celebrar un ascenso. Rubén de la Barrera ha dicho que quiere un proyecto con futbolistas que no tengan vértigo a pelear por subir a Segunda. ¿Ese objetivo supondría algún tipo de presión para ti?

Cada temporada es un mundo. Nosotros mismos teníamos el objetivo de la permanencia, pero nos fuimos encontrando bien y estuvimos más cerca de los puestos de Primera RFEF. La presión se la pone uno mismo y creo que tanto los jugadores del Compos como de otros equipos estamos capacitados para lidiar con este tipo de circunstancias, aguantar momentos duros y apretar cuando sea necesario.



Has sido uno de los jugadores importantes del Compos en la recién finalizada temporada. ¿Cómo valoras tu rendimiento?

Creo que ha sido una de mis mejores temporadas a nivel individual, pero esto es gracias, primero, al estilo de juego que tenemos en Santiago, que me beneficia muchísimo porque necesito tener la pelota, aunque juegue de central. Aquí se dieron las circunstancias para desarrollar mi fútbol. Además, somos una familia y eso ayuda. Y la confianza del míster y los minutos jugados también han hecho que mi rendimiento suba.



Te gusta tener la pelota. Pues precisamente el estilo de Rubén de la Barrera se amolda muy bien a tus características.

(Risas). Cualquier equipo con un estilo combinativo, que le guste sacar la pelota jugada desde atrás, hace que mi fútbol resalte.



¿En qué sientes que has mejorado más?

Sobre todo a la hora de entrar a un campo. Ahora me divierto mucho más, quiero más la pelota, confío más en mí mismo y eso me lo ha dado estar en Santiago y este estilo de juego. Todo eso me ha hecho madurar y coger experiencia.



¿Qué aspecto crees que debes pulir?

Muchas cosas. Siempre se puede mejorar en todas las facetas, incluso en tus virtudes. Si piensas que no puedes mejorar en nada, nunca vas a crecer como futbolista. Lo importante es trabajar en los entrenos y estar siempre dispuesto a escuchar y mejorar.