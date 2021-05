Sílvia Rábade | “La vida nos preparó en 2017 para lo que estaba por venir”

Escuchando Elefantes presentará su cuarto disco, “¿Por qué siempre cantáis en inglés?”, el día 21 (19.30 horas) en el teatro Colón, una vuelta a escena muy esperada por Sílvia Rábade y Carlos Tajes, dúo con orígenes en A Coruña y Costa da Morte que tienen como máxima el “voy con todo” –que diría La Vecina Rubia– y el recomponerse ante las adversidades –la banda sufrió un accidente de tráfico en 2017–.



¿Qué supone volver a los escenarios en la “terriña”?

Estamos tremendamente contentos porque esto va muy a cuentagotas. En marzo tocamos en Madrid y luego fuimos a Los Conciertos de Radio 3 y a Cataluña, pero se nos ha hecho muy largo y sienta muy bien recuperar un poco la sensación del directo, aún con limitaciones.



Hace cuatro años sufrieron un accidente de tráfico en el norte de Francia que les apartó de los escenarios durante 2018



¿Cómo tienen este año?

Está siendo complicado, llevamos mucho tiempo cancelando y sin saber muy bien qué hacer. Todo cambia cada día y teníamos una gira por toda España que ha quedado casi en nada, ya que lo que queda en pie está en el aire. Pero soy muy optimista y creo que si no sale esto saldrá otra cosa. Tampoco puedes pararlo todo y en estos momentos la cultura y el arte son tremendamente necesarios.



Para la gente “normal” 2020 fue un año malísimo, pero teniendo en cuenta su 2017, ¿se lo tomaron como algo más llevadero?

Básicamente, la vida nos había preparado para que 2020 no fuese tan horroroso, a pesar de que los dos nos dedicamos a esto íntegramente y financieramente ha estado todo en stand by. Está resultando peor este 2021 porque era el momento de salir de gira. Nosotros, como ya tuvimos que hacer un parón en su momento, ya tuvimos una “preparación” para el año pasado.





ahora lanzan “¿Por qué siempre cantáis en inglés?”, un nuevo trabajo que habla de superación y coraje





A Xoel López y Sidonie el cambio al castellano les supuso un punto de inflexión. ¿A ustedes?

No es una decisión radical, nosotros somos muy random y hacemos las cosas muy a nuestra bola. Íbamos a hacer dos o tres canciones en castellano en el medio del disco, pero de repente nos empezaron a salir canciones que nos gustaban y decidimos hacerlo entero en ese idioma, pero nos gusta cambiar y no limitarnos en nada.



¿Qué transmite el disco?

Que esto no para, la máquina sigue y que siempre hay un aprendizaje y un bagaje que te llevas. A veces pensamos que todo es blanco o negro y a nosotros nos interesa la escala de grises.