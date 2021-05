La desconocida vida musical de Emilia Pardo Bazán

El musicólogo gallego Xoán Manuel Carreira lidera un grupo de investigación que está trabajando en un modelo teórico de las relaciones de Emilia Pardo Bazán con la música, arte que "forma parte del paisaje narrativo" de la escritora, porque "si conseguimos entender la actividad musical de doña Emilia estaremos iluminando la vida musical".





Carreira (Noia, A Coruña, 1954), miembro de varias asociaciones científicas internacionales y ponente de musicología, intervendrá el próximo mes de septiembre en el congreso internacional "Emilia Pardo Bazán en su Centenario: Literatura y vida en los siglos XIX, XX y XXI", organizado por la Universidad de A Coruña y la Fundación Barrié, donde expondrá su estudio sobre la escritora coruñesa.





En una entrevista con Efe, repasa algunos de los datos de partida sobre la música y Pardo Bazán, que tenía formación musical, tocaba el piano y escribió mucho sobre música, también sobre ópera. Algunos ejemplos empiezan en el primer párrafo de La Tribuna y en La Quimera la protagonista Minia Dumbría es una famosa compositora.





"En el congreso internacional intentaremos esclarecer esta cuestión, no es tanto bajar a las anécdotas como construir un modelo histórico que permita explicar las relaciones de doña Emilia con la música, ya que es una de las mentes más lúcidas de Galicia en su época", sostiene Carreira.





La sesión consistirá en la presentación de una serie de investigaciones y debates acerca del papel no solo de la música sino también de Pardo Bazán para una comprensión de la música de su época, que culminará con un concierto de obras para piano del contexto de la escritora.





Por el momento, el musicólogo y el resto de expertos están recopilando el material para construir ese modelo teórico, porque "lo que tenemos hasta ahora son muchos artículos desperdigados sobre aspectos parciales".





Optimista ante el resultado que busca, confiesa estar trabajando rigurosamente con las personas "más competentes" en la materia para aportar miradas sobre lo que ella hizo pero también sobre lo que no hizo, por ejemplo tocar la guitarra.





"La guitarra es un instrumento importantísimo para entender la historia de la música en Galicia desde la Revolución Francesa hasta la Restauración", argumenta Carreira, que la compara en importancia al piano o al violín. Rosalía de Castro era guitarrista, apostilla.





Por eso, continúa, es tan importante estudiar este tema. "Doña Emilia era pianista y en su círculo había pianistas, pero resulta que la guitarra no era habitual en su círculo, aunque estaba presente en otros, como el de Rosalía. Que no toque la guitarra es un ejemplo de las actividades que elige y de las que no", abunda.





Interesa también a Carreira ahondar en la actividad musical en los salones de las casas y en sus contextos sociales, así como las personas que participan en ellas y que revelan una gran relevancia de la ciudad de A Coruña en el plano musical, que atribuye a su "ubicación privilegiada" como puerto de mar para la navegación.





Así, eran "muy frecuentes" las relaciones culturales y musicales en el último tercio del siglo XIX entre A Coruña, Varsovia, San Petersburgo y Moscú, y por ello esta investigación intentará ofrecer un panorama de la ciudad, un estudio "bueno" sobre la vida musical en A Coruña, en sus casas, teatros, salones, y una vez se vislumbre el conjunto, poder encajar el detalle, en este caso de Pardo Bazán.





Por ejemplo, cita, del círculo de la escritora nace la Sociedad Filarmónica de A Coruña en 1904 en la Calle Real.





"Cuando queremos estudiar el contexto y los salones de esta gente resulta que ves que todos los poderosos de A Coruña estaban emparentados, que había un sistema social semejante al de Nápoles, Milán, Viena, Londres o Lisboa. El caso coruñés es especial porque muchas de esas personas eran músicos, algunos sin nivel y otros profesionales", explica Carreira.





En definitiva, con este marco teórico el musicólogo gallego espera "evitar que se sigan dando palos de ciego, porque unas veces fallan y otras aciertan, pero no se puede hacer ciencia de ese modo".