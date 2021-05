Apagón, remontada, nuevo récord y liderato para el Básquet Coruña

El Básquet Coruña rompió la barrera de las cinco victorias consecutivas. La sexta cayó en Almansa. Y la nueva marca histórica del club llega acompañada del liderato en la fase Oro-Clasificación. En el mejor momento posible, a falta de una sola jornada para el final de la temporada regular, el equipo de Sergio García se asegura la ventaja de campo en la primera serie de los playoffs. Y si el próximo domingo gana en casa contra el Castelló tendría el factor cancha a favor en todas las eliminatorias por el ascenso.





No fue el mejor partido del Básquet Coruña ante un rival que no se jugaba nada, sobre todo en la primera mitad. La mejor defensa del campeonato sufrió para contener al serbio Cvetinovic, un 4 no muy alto, pero hábil en el poste y con fundamentos, y el estadounidense Harrris, un anotador compulsivo escondido en un cuerpo de base, todavía más bajito. Al descanso encajó 48 puntos, pero en la segunda parte reaccionó a lo grande con un 0-17 que cambió el paisaje definitivamente.





El primer arreón fue de los visitantes con sendos triples de Belemene y Matulionis y dos acciones en el poste, otra vez el congoleño y una de McGhee, para el 2-10. No paró el partido el técnico local Rubén Perelló, pero su equipo reaccionó con un 13-2 que forzó el tiempo muerto de Sergio García.





El toque de atención no surtió efecto. Y los cambios tampoco. El acierto de Harris desde el arco (dos triples seguidos) y un canastón desde su casa y sobre la bocina de Djuran, ex del Básquet Coruña, firmaron otro parcial preocupante para la marea naranja (10-0), que en los cinco últimos minutos del primer cuarto cortocircuitó con sólo cuatro puntos (28-16).





Apagón general





En el segundo acto irrumpió el mejor Cvetinovic, sin fallo desde los 4,60m y con un par de canastas fáciles, pero un inspirado Matulionis (tres triples seguidos) acortó las diferencias. Respondió Harris con cinco puntos seguidos, pero ahí estaba el siempre fiable Jakstas (seis tantos) para mantener al Básquet Coruña en el partido pese al triple de Chuso González para cerrar el cuarto (48-36).





No sabemos qué dijo Sergio García en la charla del descanso. Y tampoco pudimos ver la remontada en un tercer cuarto de color naranja. El apagón de LaLigaSportsTV coincidió con los mejores minutos visitantes en la cancha y un 0-17 que cambió el paisaje por completó. La retransmisión volvió con 53-55 en el marcador y el tercer cuarto terminó con dos triples de Maiza (61-64).





El base vasco aprovecha los minutos como casi nadie. En un último cuarto farragoso, anotó la primera canasta con una penetración, asistió para un triple de Javi Vega y conectó con Matulionis, que dejó solo a McGhee y amplió la ventaja hasta los ocho puntos (63-71).





Con cuentagotas





Sujetó a los locales el pívot estadounidense Maxwell, que anotó los nueve primeros tantos de su equipo en el cuarto, seis consecutivos para el 69-71 que forzó el tiempo muerto de Sergio García. Respondieron McGhee en el poste, Peña con una bandeja (última canasta a falta de 4:12) y Monaghan con dos puntos desde los 4,60m.





No volvió a anotar el Básquet Coruña en juego. Cerró el partido y su sexta victoria consecutiva con defensa y puntos a cuentagotas desde la línea de tiros libres. También se atascó el Almansa, que recibió la ovación de su gente en el último partido de la temporada como locales. A los naranja les quedan unos cuantos. El próximo domingo, estrena y defiende el liderato contra el Castelló. El ensayo general antes de los playoffs.





Ficha técnica





CB Almansa (28+20+13+12): Harris (13), Cvetinovic (12), Nogués (5), Chuso González (5), Maxwell (15) –quinteto inicial– Djuran (8), Biviá (5), Mendiola (4), Noguerol (0), Adekoya (6).

Básquet Coruña (16+20+28+16): Javi Vega (10), McGhee (7), Matulionis (17), Monaghan (9), Belemene (8) –quinteto inicial– Peña (6), Badmus (0), Maiza (8), Jakstas (8), Nwogbo (8)

Árbitros: Sandra González, Juan González y Alberto García. Eliminaron a Maxwell, del Almansa, con cinco faltas personales.





Clasificación