Un Depor competitivo, una condición para renovar

El técnico del Deportivo, Rubén de la Barrera, no esconde que quiere renovar por el cuadro blanquiazul, que las conversaciones están en buena sintonía, pero que hay condiciones que quiere que se cumplan.





“Aquí hay una realidad y no me escondo, soy del Depor y de A Coruña y quiero o mejor para el Depor y si puede ser conmigo en el banquillo mejor que mejor. Me hace una ilusión tremenda, porque quiero contribuir a que este club dé un paso al frente y si se puede, diez”, indicó durante su rueda de prensa telemática.





14 partidos

lleva el técnico coruñés dirigiendo al cuadro herculino, al que llegó en enero, sumando siete victorias, tres empates y cuatro derrotas.





A pesar de que no ocultó que tiene otras ofertas encima de la mesa, su idea pasa por seguir en el cuadro herculino. “Puede haber alguna posibilidad, pero mi voluntad es hacer lo que estoy haciendo, tratar la opción del Depor como la importante. Soy coruñés, soy del Depor, pero no me voy a disparar en los pies, me importan los cómos y las maneras de hacer las cosas. Pero también quiero garantizar cosas que me permitan ser competitivos”, admitió el entrenador, que se mostró consciente de que, con independencia de la plantilla que se arme, se le va a “exigir el ascenso”.





Buen feeling

Declaró que con el nuevo Consejo y sus interlocutores, encabezados por David Villasuso, director corporativo, hay muy buena relación y relación, ya desde el inicio.





“El feeling es buenísimo, ha habido comunicación desde el primer momento, desde antes del primer partido. Estamos hablando, tocando varios puntos y quiero conocer lo que pretende y siente el club. No quiero las llaves de ningún lado, con la responsabilidad hay que convivir y cualquier responsabilidad yo la asumo. Más allá de que sea o no inminente (su continuidad) de lo que se trata es de que todo el mundo sepa como se pretenden las cosas. La ventaja es que venimos tocando ciertas cosas desde hace algún tiempo, hemos avanzado bastante, pero falta tocar cuestiones que son vitales para que algo arranque bien, porque cuando las cosas se inician de la mejor manera los finales suelen ser como todo el mundo pretende que sean. No me preocupa que sea hoy, mañana, lo importante es que cuando sea se pueda hablar de algo en claro y estar”, indicó el preparador.





Lo que pudo ser

De la Barrera reconoce que el equipo va a terminar la campaña posiblemente en el mejor momento del curso y lamentó, aunque es consciente de que ya no se puede hacer nada, que no se pudiese luchar por objetivos superiores.





Entiende la salida de mujaid

Aunque reconoce su valía, admite que es una operación ventajosa para el club

La próxima salida de Mujaid rumbo al Genk belga es algo que el preparador entiende, a pesar de que el Deportivo pierde al jugador que más minutos disputó esta campaña.





Una baja que el club tendrá que reemplazar, pero ventajosa, ya que el central finalizaba contrato el año que viene y no había aceptado las ofertas de renovación de la entidad,





“Es un jugador muy importante para el equipo y para el club en el sentido de que todos están expuestos y susceptibles de recibir cosas que beneficien al jugador y al club. Mujaid representa ambas cosas. La operación, que no sé si está más o menos próxima, si hay que entrar a valorar esas cantidades pueden ser importantes para el Deportivo, mas teniendo en cuenta de que es un chico al que le resta un año y si tienen la posibilidad de sacar algo para el club es en esta temporada”, recordó.





De la Barrera ensalzó, asimismo, sus cualidades: “Creo que él es un chaval que reúne muchos requisitos para imaginárnoslo en la élite durante muchos años y de todo ello se tiene que beneficiarse el club”.





“Tras un periodo de adaptación, que tratamos de acortar lo máximo posible, los números han sido muy buenos y las sensaciones son diferentes a las que puedes tener en otro tipo de momentos. Por un lado, accedes a la Primera RFEF y está bien y más solamente pudiendo jugarte eso, pero también con la sensación de que nos faltaba medio segundo para luchar por otras cosas y en condiciones. Pero eso es agua pasada y no es de importancia capital debatir acerca de ello. Tengo la sensación y va a perdurar, pero nos quedamos con eso”, admitió el preparador.





Espera que siga Barral

El técnico coruñés, al ser preguntado, deseó que el director deportivo Richard Barral continúe ligado a la entidad (tiene una propuesta de renovación), después de que Alfonso Serrano, actual secretario técnico, declinase la oferta y vaya a fichar por el Albacete. “No tengo conocimiento de nada a día de hoy (de que vaya o no a continuar), me encantaría contar con toda la gente que ha estado, han sido importantes durante mi llegada y la convivencia ha sido positiva, ni me falta ni me sobra nadie”, comentó el preparador durante su comparecencia de prensa en la sala de prensa de Riazor.