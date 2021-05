Héctor: "Después de cómo ha ido todo el año, hubiésemos firmado llegar a la última semana así"

La temporada afronta sus últimos días y en la plantilla del Deportivo se respira un ambiente relajado después de todo un año al filo de la navaja. Al final, se consiguió el objetivo mínimo, el de la Primera Federación, algo que todavía no ha certificado el último rival del conjunto coruñés, el Numancia. Ambos descendieron de la mano el curso pasado con dos deportivistas en la plantilla soriana, Derik y Héctor Hernández. El lateral izquierdo analizó ayer la temporada, pero sin querer remover el pasado.





Temporada atropellada y relax

El Deportivo puede tomarse con relax el partido de Soria. "Después de una temporada no muy buena por parte nuestra, al final tener una última semana en la que, como quien dice, no nos jugamos nada... Después de cómo ha ido todo el año, hubiésemos firmado llegar a la última semana así. Hemos empezado a entrenar ayer por la tarde después del domingo y se nota en el ambiente que somos jugadores de la Pro ya. Está claro que no vamos a ir de vacaciones, de paseo, a Soria porque representamos un escudo en el pecho, pero no tenemos nada en juego como semanas anteriores e iremos más relajados", dijo.





Enfrente, un Numancia que se la juega. "Creo que nos enfrentamos dos rivales que el año pasado estábamos en LaLiga Smartbank y, a priori, sobre el papel, somos dos equipos para estar peleando por el ascenso, pero dadas las circunstancias no ha podido ser así. Ellos se juegan la Pro esta jornada a todo o nada y es verdad que no depende de ellos. A ellos solo les vale la victoria. Nosotros en casa comprobamos que es buen equipo y vamos a competir ese partido", indicó.





El Deportivo se liberará de la presión en Los Pajaritos. "Por desgracia, en ningún partido de la temporada nos pudimos soltar, todas las semanas fueron a vida o muerte. Esta semana no tenemos nada en juego, pero representamos un escudo que no es cualquiera y vamos a competir y a hacer nuestro mejor fútbol independientemente de que no nos juguemos nada", aclaró.





Prefiere no mirar atrás, sino al futuro

Es hora de hacer balances. "Nos hubiese gustado estar hablando de ese posible cruce de ascenso, pero no forma parte del presente, de nada nos sirve llevarnos las manos a la cabeza pensando en lo que habría podido ser y no fue. Soy una persona positiva, de las que me gusta ver el vaso medio lleno. Seguro que hay cosas positivas. Ahora vamos a dejar todo lo malo atrás, recargar pilas, coger impulso y fuerzas. La temporada que viene se presenta ilusionante, con retos por delante y todos queremos estar a la altura", aseguró.





Él tiene contrato, aunque el presidente dijo la semana pasada que maneja informaciones de jugadores que quieren desvincularse. "Lo del presidente también lo leí. Conmigo no ha hablado y yo con él tampoco he hablado de que me quiera ir o quedar. Estoy muy a gusto, soy muy feliz, creo que no voy a encontrar otro club en que pueda sentirme tan querido y valorado. Creo que ahora mismo puedo decirte que el Depor y yo vamos de la mano hacia el mismo objetivo", comentó.









Llamadas de Soria

Viene del Numancia, tiene amigos allí y se la juegan, pero las amistades tendrán un paréntesis de noventa minutos. "Numancia fue y es para mí un club importante, viví un descenso en el que fuimos todos muy afectados, el Deportivo también lo sufrió, mantengo amigos con los que no he hablado solo por por el hecho de enfrentarme a ellos, sino que tengo buena amistad. No es que sea un marrón o no. Al final está claro que me va a doler ver si el Numancia desciende nuevamente, pero ahora represento otro escudo, otra camiseta, me debo cien por cien a ella, los amigos quedan en segundo plano y que pase lo que tenga que pasar. Después, seguiré manteniendo las amistades", afirmó.





Como el objetivo se ha conseguido, en Soria, Rubén de la Barrera tiene previsto hacer rotaciones. "Habló con nosotros y dijo que algún cambio iba a hacer en el once. Es cosa del míster, del cuerpo técnico. No me meto ahí, los que salgan daremos lo que tenemos", explicó.





A vueltas con el formato

Le gusta más el sistema de competición de la próxima temporada, con dos grupos de veinte equipos, ascenso automático para los campeones y playoff para los siguientes cuatro clasificados.





"Este año habrá equipos que se habrán quejado del formato, otros que les ha beneficiado porque van primeros, están bien, contentos... Es una lluvia de opiniones, nadie estará a gusto al cien por cien. Creo que lo más justo es el formato de la temporada que viene, más coherente", indicó.





El Deportivo suma 39 puntos y sería tercero con los mismos que el Unionistas de Salamanca si se fusionaran los grupos 1C y 1D, es decir, los que luchan por el ascenso y los que lo hicieron por la permanencia.





"Claro que da rabia, da mucha rabia. Me acuerdo cuando estábamos jugando el ultimo partido de la primera fase, cuando ganamos al Zamora, pendientes de otro partido y ver que te quedas a un solo punto te da incluso más rabia, porque si te quedas a cuatro o cinco, te daría rabia, pero seria distinto. Ver que te quedas a las puertas de la siguiente fase te da rabia, una decepción grande, rabia, impotencia, de no haber hecho bien los deberes en el periodo de competición", reconoció.





Lesiones que quedan en el pasado

Él fue uno de los que sufrió lesiones esta temporada y esta semana el exconsejero Ricardo González explicó en una entrevista con Radio Marca Coruña que hubo muchas discusiones respecto al tema de la preparación física en la etapa de Fernando Vázquez. El lateral pasó página.







"Hablar del pasado no nos beneficia a ninguno, la etapa anterior, con el cuerpo técnico anterior, llegó a su fin. De nada vale ahora hablar positiva o negativamente sobre ello. Es verdad que tuvimos bastantes jugadores lesionados, pero de nada sirve ahora hablar sobre todo esto. Tenemos ahora mismo otro cuerpo técnico, otras circunstancias, entonces vamos a centrarnos en lo que representa el presente y vamos a olvidarnos del pasado, que seguramente no nos beneficia a ninguno", sentenció.