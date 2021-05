De la Barrera: “Uno se siente muy entrenador en momentos y clubes así”

Rubén de la Barrera compareció feliz en la sala de prensa del Abanca Riazor tras la importante victoria ante la UP Langreo con la que certificó su presencia en la Primera RFEF la próxima campaña.





“Sabíamos que el partido no iba a ser sencillo, de ahí que la alineación y lo que queríamos hacer se vio reforzada por la consecución del primer gol ante un equipo con buenos jugadores, con personalidad.





Pudimos tener una segunda parte muy buena, pero más que todo eso creo que el Depor necesita a la gente y la gente al Depor y eso me llevo”, declaró.





El técnico indicó que estaba muy “contento por el grupo de jugadores. Hemos vivido muchas cosas, en la primera fase no accedes ni ocupas esas primeras plazas y en la segunda fase partíamos con cierta ventaja, pero ha habido dos equipos que han sumado mucho, el Numancia y el Racing, y Marino y Langreo no lo han puesto fácil. Felicito a los jugadores, hemos logrado un objetivo que en un primer momento no se consideraba, pero la realidad nos ha llevado a esto y ojalá la forma de esta clasificación sea un paso importante en la historia próxima del club”, aseguró.





No quiso dar pistas sobre su renovación: “Ahora mismo no es tiempo para pensar (en eso) acabamos de terminar un partido fundamental. Se han acumulado horas de entrenamiento y convivencia para valorar esto. Estoy en un club que independientemente de la categoría es muy grande, con una masa social muy importante, limitada por la pandemia y que a pesar de todo ha estado ahí. Uno se siente muy entrenador en momentos y clubes así, y empezará ahora el momento para hablar y para ver”, dijo. Para él, fue clave volver a sentir que estaban en Riazor por el público: “Tienes sensaciones de que juegas en casa, percibes que estás en tu casa. En el momento en el que hay gente, 500 algo se nota, a mil también y hoy (por ayer) ha sido el colofón. Conociendo la situación ver gente... Han venido a ver la pasión que sientes por este club, nos ha empujado mucho, es un factor diferencial. Hacerlo en Riazor es totalmente diferente, dispara rendimientos, empuja y te ayuda a sumar de tres en tres”, comentó.





Dijo que jugar sin presión le hace sentirse “comodísimo” pero avisó de que irían comprometidos. “Nos repondremos de esta gran victoria. Hay algo que hemos iniciado que queremos refrendarlo”, indicó en la rueda de prensa.