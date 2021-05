El Liceo, a cuatro puntos del Barça tras ganar en Palafrugell

El Liceo retomó ayer la senda de la victoria. No fue un triunfo fácil, pero era importante ganar después de caer el jueves en El Vendrell. Los verdiblancos consiguieron los tres puntos en Palafrugell, y ahora están a cuatro del líder, Barcelona. Hubiera sido mejor colocarse a uno tras esta minigira por Cataluña, pero en los tres partidos que restan los de Juan Copa seguirán luchando por el título.





A pesar de que el gol de César Carballeira de penalti en el minuto 3 puso el encuentro muy a favor del Liceo, no tardó el Palafrugell en restablecer la igualada, gracias a Aldrich. No fue ni mucho menos un rival sencillo, y más en su pista, pero el equipo herculino no perdió los nervios. Esperó su oportunidad y, en el minuto 16 Oruste puso un 2-1 que al final sería definitivo.





Notó el conjunto coruñés las ausencias por sanción de Roberto di Benedetto y Jordi Adroher.





En la segunda parte no hubo goles, a pesar de que el Palafrugell dispuso de una falta directa y el Liceo de otra. Pero Borja Ramón y después César Carballeira no anotaron.





El Liceo ha sobrevivido a esta prueba en Palafrugell y ya piensa en el duro tríptico que le espera para cerrar la presente edición de la OK Liga: Visita al Caldes el sábado que viene, y después choque en Riazor ante el Reus y cierre en la pista del Lleida.