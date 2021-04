Collins, el pringao que no pisó la Luna

Lo que nos gusta una crítica. Debemos de tener algún tipo de complejo de inferioridad que nos viene de serie, si no, no se entiende nuestro gusto por menospreciar a cualquiera que reciba un poco de atención. Ha muerto Michael Collins, el piloto de la primera misión que llegó a la Luna, y nosotros seguimos diciendo eso de “pero si él no la pisó, si no salió de la nave; pringao”. Y se ve que así nos sentimos un poco menos irrelevantes para la sociedad. Porque “conducir” un módulo espacial debe de ser coser y cantar. Nada que merezca reconocimiento, sin duda. Qué le vamos a hacer, no nos da para más.