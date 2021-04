Mónica Regueiro: “Siempre que piso el escenario del Rosalía, soy feliz”

Llevaba años sin volver a su ciudad natal para hacer teatro, pero los próximos días 30 de abril y 1 de mayo se subirá al escenario del Rosalía para ofrecer la obra “Principiantes”, junto a actores como Javier Gutiérrez, Vicky Luengo o Daniel Pérez Prada.





¿Qué se va a encontrar el público del Rosalía?

Va a poder encontrar una función muy potente, que yo diría que tiene todos los ingredientes para interesar: tiene al director Premio Nacional de Teatro, que es Andrés Lima; al adaptador, que es un enamorado de Carver (Raymond Carver), que es Juan Cavestany; y que por primera vez se trae a España un texto de este autor, que es uno de los grandes.





Llevaba años trabajando con el texto de Carver.

Pues sí, yo además de ser una de las actrices, soy la productora de la función, y la verdad es que es un proyecto deseadísimo. Llevo muchos años persiguiendo los derechos, pero están en manos de una agencia muy potente, porque Carver no tiene herederos directos. Fue una labor complicada, pero finalmente lo conseguimos y yo estoy feliz, porque tenía muchas ganas de abordar este texto y de hacerlo teatro. Siempre se dice que Carver es mucho más cinematográfico que teatral.





¿Hacía mucho tiempo que no venía a la ciudad?

La última vez que estuve en el Rosalía fue con “Los miércoles no existen”, que creo que, perfectamente, puede hacer cuatro o cinco años. Y tengo muchísimas ganas de volver. El Rosalía, además, es un espacio que a mí me encanta, en el que he sido espectadora y he estado en el patio de butacas muchísimas veces. Siempre que piso ese escenario soy feliz.





¿Tuvo que parar muchos proyectos por la pandemia?

Uno de los proyectos que hubo que parar, efectivamente, fue este “Principiantes”, porque íbamos a estrenar en una fecha que era imposible, porque con las restricciones no podíamos ni ensayar. Teníamos también otro proyecto audiovisual que se ha ido retrasando que, de hecho, ahora, si todo va bien, a finales de este semestre empezaremos una preproducción. Yo me considero una afortunada de, en estas circunstancias en las que estamos ahora mismo, poder salir a hacer teatro. Uno de los apoyos fundamentales es que el público siga consumiendo, es fundamental y, en ese sentido, la cultura nos salvó durante la pandemia: los libros, la música, las pelis... Y ahora que no estamos confinados, creo que el teatro nos sigue salvando.





¿Algún plan futuro?

En temas de producción uno nunca para. Ya tenemos dos próximos proyectos. Te diría que casi, casi para 2022 y 2023.