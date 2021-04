El alcalde de Cambre responde a los más pequeños en el pleno infantil

El alcalde de Cambre, Óscar García Patiño, tuvo ayer la ocasión de conocer a una buena parte de sus vecinos más jóvenes: los alumnos de 4º y 5º de Primaria del CEIP Portofaro. El Ayuntamiento celebró el primer pleno infantil de carácter telemático, que se convirtió en una oportunidad para que los niños y niñas conocieran el funcionamiento y el día a día al frente de una administración local. García Patiño lamentó no poder realizar la sesión “de forma presencial, xa que este é, sen dúbida, o meu pleno favorito do ano, no que podo escoitar as vosas opinións e peticións”. Durante su intervención, García Patiño comentó las cifras poblaciones y habló, además, de las diferentes parroquias de Cambre.





El regidor explicó el trabajo de la secretaria y del interventor municipal, enumeró los partidos que conforman la corporación municipal de Cambre y abordó otras cuestiones como los presupuestos municipales, los plenos y el proceso participativo Decidámolo Xuntos. En el turno de preguntas, fueron numerosas las dudas planteadas por los pequeños. Entre ellas, el alumnado se interesó por los motivos que llevaron a García Patiño a convertirse en alcalde, así como por el aspecto más difícil de su cargo.





Por su parte, el regidor respondió que el objetivo no fue otro que “intentar mellorar o día a día do municipio, intentando resolver os problemas e as necesidades dos veciños e veciñas”.





La pandemia

Tampoco faltaron en este pleno infantil las dudas relacionadas con la crisis sanitaria del covid-19.





Así, los niños y niñas pidieron al alcalde una valoración sobre la situación, preguntándole si Cambre volvería a estar cerrado perimetralmente. “Os casos activos están baixando, polo que espero que non chegemos a esa situación”.





García Patiño indicó que, en todo caso, “a responsabilidade individual segue a ser fundamental para mellorar esta situación”. A mayores, los estudiantes de Primaria se interesaron por el reparto de las diferentes concejalías y por el tipo de asuntos que se llevan a los plenos extraordinarios municipales.





Después de responder a todas sus preguntas, el alcalde deseó que el próximo pleno infantil “poida facerse no salón de plenos do Concello, sempre e cando a situación sanitaria o permita”.