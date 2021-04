Sada y la Xunta ampliarán la EDAR con una obra de más de 10 millones

Augas de Galicia envió esta semana al Ayuntamiento de Sada una propuesta-resolución en respuesta a la solicitud de la institución municipal de colaboración técnica y económica para ampliar la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR). Una actuación valorada en 10.306.728,93 euros, según explica el Gobierno de Benito Portela, que el pasado 8 de abril se dirigió al organismo hidráulico en “solicitude de colaboración para a execución da obra de referencia, interesando o financiamento pola administración autonómica do 100%”.





El municipio aportó un informe de la Intervención de Sada, que incluía “un estudio económico financeiro da capacidade municipal de dispoñibilidade e endebedamento e xustificación da necesidade de instar o financiamento autonómico da actuación”, que también remitió a la Xunta.





El alcalde confía en que se puede ejecutar lo antes posible dado el aumento de población de Sada







Además, el anteproyecto estuvo supervisado por el Área de Programación e Seguimento de Obras de Augas de Galicia, que emitió un informe en el que se señalan, entre otros aspectos, la necesidad de esta obra y las características da actuación, con lo que la dirección de Augas de Galicia, mediante resolución do 19 de abril, “acordou o financiamento do 100% do orzamento da actuación, condicionado á aprobación previa do Consello da Xunta.





La actuación tendrá un trámite de información pública, mediante la publicación del anuncio correspondiente en el BOP y en el Ayuntamiento de Sada, por un prazo de vinte días hábiles y, una vez acabado este plazo, el pleno deberá aprobar inicialmente el anteproyecto de la obra de la EDAR.





Plan de Saneamento

Una intervención que, por otra parte, es consecuencia de la redacción del Plan Director de Saneamento llevado a cabo en todo el ayuntamiento por técnicos especialistas para detectar las anomalías existentes en la red de saneamiento y, de este modo, establecer cuáles son las prioridades “para a mellora e optimización do tratamento das augas residuais de Sada”.





Así, según los técnicos redactores, la EDAR de Fontán presenta “unha serie de deficiencias no funcionamento”, con lo que “a ampliación e mellora desta infraestrutura debe ocupar un lugar preeminente no plan de prioridades” del Gobierno de Sada. .





El alcalde, Benito Portela, destaca que “esta era unha actuación fundamental para Sada cun dobre beneficio: social e ambiental, e que, debido ao seu alcance e importancia, se debía materializar sen máis demora”, insistiendo además en su deseo de que “as obras poidan comezar o máis axiña posible dado o aumento de poboación que está a experimentar o concello nos últimos anos”.