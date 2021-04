Los vecinos de Os Mallos recogen firmas en protesta contra la tala de Padre Rubinos

La polémica que ha brotado de la tala de los árboles de la pequeña plaza de Padre Rubinos todavía no ha terminado. Una plataforma vecinal de Os Mallos en la que se agrupan más de un centenar de vecinos está preparando un recogida de firma para exigir al Ayuntamiento explicaciones de su proceder. El Grupo municipal Popular ya anunció que pedirá explicaciones a Inés Rey en el pleno por el “ninguneo” al barrio de Os Mallos al talar sin dar ningún tipo de explicación a los vecinos.





No es que desde María Pita se hayan quedado en silencio. Ya han señalado que la falta de mantenimiento (del otros mandatos) obligaba a la tala de estos árboles, que no cumplían los “estándares ecológicos” y que los ejemplares que fueron arrancados el martes pasado serán sustituidos por otros nuevos en la reforma de plaza que se acometerá en cuatro meses. Pero son razones que no convencen a la plataforma.





Los vecinos aseguran que esos árboles formaban parte de su “patrimonio natural” y que de él disfrutaban tanto niños como mayores. Recuerdan que, solo habían pedido el cambio de pavimento de la plaza, que se encontraba en mal estado, y no una reforma que eliminará nueve plazas de aparcamiento. Por eso exigen, entre otras cosas, que se les informe del proyecto de la nueva plaza.





Informe técnico

La alcaldesa, Inés Rey, se pronunció ayer sobre el tema, e insistió que un informe técnico recomendaba la tala por “un grave riesgo de caída de esos árboles por mala conservación” y aseguró que el proyecto se presentó a los vecinos y que fue consensuado con la asociación del barrio, pero no con la plataforma, que se formó el año pasado en respuesta a los problemas de inseguridad que venía padeciendo el barrio.





“Entiendo que es impopular talar árboles, pero sería mucho más impopular que un árbol se cayera encima de alguien”, comentó la regidora que prometió que en el proyecto firmado por Pedro Calaza se incluirán especies vegetales. María García, portavoz de la Marea y anterior concejala de Medio Ambiente, rechazó las críticas a su gestión: “Se plantaron moitas árbores como principal táctica contra o cambio climático e Esther Fontán (actual concejala) nos dí como protexer o medio ambiente. Me parece moi atrevido”.