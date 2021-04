El K4, con el betanceiro Carlos Arévalo, prueba su nueva embarcación

El K4 formado por el betanceiro Carlos Arévalo, Saúl Craviotto, Marcus Walz y el cangués Rodrigo Germade probó en Portugal la nueva embarcación que llevarán a Tokio. Los cuatro representantes españoles se quedaron sin embarcación debido a una racha de viento que produjo que el remolque que transportaba los barcos se soltara, lo que provocó que acabaran en la carretera considerablemente dañados.





Miguel García, director técnico del combinado nacional, declaró que los nuevos ajustes son “pequeños detalles” en los reposapiés y en los asientos, con el objetivo de mejorar la comodidad del piragüista y así sacar su máximo rendimiento.





Arévalo, que competirá tanto en el K4 500 metros como en el K1 200m, destacó la mejoría en el deslizamiento: “Noto un pequeño cambio, sobre todo al arrancar, que vamos más enganchados”.





El betanceiro analizó el comportamiento de la nueva embarcación: “responde muy bien, nos deja sensaciones magníficas, en especial en el deslizamiento que se nota después de la salida y en el momento en el que hay que coger el máximo pico de velocidad”.





“Ya sólo le queda la pintura. Ponerle los colores de españa y llevarlos lo más alto”, finalizó Arévalo, que se siente a gusto con su nueva ubicación en la embarcación: “El técnico ha valorado que mi mejor sitio es el 3 y me he adaptado rápido. No he notado la diferencia y me encuentro genial”, zanjó.