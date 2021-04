Huerta: “La actuación arbitral fue determinante ”

El preparador del Numancia Álex Huerta se quejó de la actuación arbitral, por la que sufrieron un penalti en contra y por la expulsión de Borja López.





“Son decisiones determinantes en el sentido de que acabamos con diez y el penalti, no puedo valorarlo porque no tengo opciones (no lo ve). Me dicen que es una situación forzada, toca en el cuadríceps (el balón), y no sé si le da con la mano, pero con lo que nos estamos jugando tiene que ser más manifiesta (la mano)”, admitió el técnido del equipo soriano.





Asimismo, declaró que la expulsión había sido injusta, pues no había sido el futbolista amonestado el que había realizado la falta. “La expulsión de Borja no es de Borja. El linier y el árbitro tenían dudas, creo que fue Cotán y no Borja, el que realiza la falta. Y no creo que sea falta de roja directa. No suelo quejarme (sobre los árbitros) pero ante esa pregunta que me haces creo que han sido determinantes (sus decisiones) en el partido”, aclaró.





Mal inicio

Huerta lamentó, asimismo, que su equipo no entró con buen pie en el encuentro y que regaló casi media hora al Deportivo, que consiguió adelantarse por medio de Celso Borges.





“Hemos entrado muy tímidos, creo que cuando juegas un partido así, con un rival con el Depor, no puedes regalar 30 minutos de la primera parte porque no puedes ir a remolque. Tenemos que tener más convicción e intensidad en ese partido. Entiendo que es complicado, el Depor no ha planteado un arranque de encuentro con presión fuerte y nos ha costado. El equipo tiene que abordar esos minutos de partido de otra manera. Regalar un gol y media hora en un partido de esta trascendencia y con el rival que tienes enfrente te lastra mucho” , zanjó.