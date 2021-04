Inés Rey reafirma que será la comisión técnica la que debata todas las propuestas del puerto

La alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, se reafirmaba ayer en que será la comisión técnica la que debata todas las propuestas que planteen las diferentes administraciones sobre el futuro de los muelles interiores del puerto de la ciudad.





Así lo señalaba tras ser preguntada por la posibilidad de que la Xunta de Galicia adquiera el 51% de la propiedad del muelle de Batería. La regidora herculina afirmaba que esta era “una de las propuestas que se han apuntado por parte de las administraciones”, no obstante, recordaba que se debatirán en la comisión técnica que se propuso durante la reunión del pasado mes de febrero.





La posibilidad planteada significaría que otras administraciones, como el propio Ayuntamiento, pudieran adquirir otras partes de la propiedad de los muelles, chocando con el planteamiento sostenido hasta el momento de solicitar la condonación de la deuda. No obstante, Rey rechazó hacer conjeturas y apuntó que no iba a llegar a conclusiones sobre si la citada propuesta desembocaría en costear las obras de Punta Langosteira. “No voy a entrar a debatir, es una propuesta, un borrador, que hace una de las administraciones, pero todas ellas se irán debatiendo en el seno de la comisión técnica”, aseguraba Rey, aunque esta reunión todavía no cuenta con fecha.





Por otro lado, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, defendía ayer su compromiso con la fachada marítima y urgía de nuevo al Estado a ejecutar el tren a Langosteira.