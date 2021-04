Villarejo señala que la conversación en la que afirmaba que Rato había "trincado" sobres con dinero fue manipulada

Indica que sus comunicaciones fueron intervenidas por miembros del CNI y posteriormente su contenido fue "manipulado y después filtrado"





El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha presentado este martes un escrito en el que apunta que la conversación telefónica en la que afirmaba que Rato había "trincado" sobres con dinero fue "manipulada" y posteriormente filtrada.





Las defensas del comisario jubilado José Manuel Villarejo y el expresidente de Bankia y ex vicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato estaban citados este martes para celebrar un acto de conciliación por la querella de injurias y calumnias contra el comisario en el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Móstoles.





En ese marco, la defensa de Villarejo ha presentado este escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el comisario detalla en tres páginas que, a requerimiento de la Presidencia del Gobierno, mantuvo diversos encuentros con Rato como agente de inteligencia con el propósito de darle "apoyo de toda índole" --incluso jurídico--, y que por tales trabajos nunca recibió remuneración ni del Estado ni del expresidente de Bankia.





El comisario, ahora en libertad provisional después de más de tres años en prisión preventiva por 'Tándem', indica en el escrito que "en modo alguno" reconoce el contenido de la charla telefónica que mantuvo supuestamente con un tercero sobre esos encuentros con Rato. Y se reitera en que "la mayoría de las comunicaciones fueron intervenidas por determinados miembros del CNI y posteriormente su contenido manipulado y después filtrado".





Según consta en un oficio de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional con fecha de 4 de mayo de 2020, que obra en el sumario de la pieza separada 7 del caso 'Tándem', en la que se investiga la 'operación Kitchen', Villarejo afirmó en una de las conversaciones grabadas, e incautadas por la Policía, que el que fuera director gerente del FMI le habría admitido que había "trincado sobres".





En concreto, según indica el informe, Villarejo relató en una conversación que mantuvo antes de su detención en noviembre de 2017 lo siguiente: "Hace dos años me llaman, me mandan de la Moncloa, y me dicen ve a ver a Rato y tranquilízalo y tal y cual, y veo a Rato y me dice: 'que no me toquen mucho los cojones porque yo he trincado sobres, pero delante mía iba Rajoy con otro sobre'". "Una charla donde Rato diga eso, hace un poquito de daño; ese no es Bárcenas", añadió.





Pero el comisario ahora niega la mayor ante Rato y recalca que además es ajeno a la difusión pública de esa conversación que fue filtrada tras "alterar su contenido". "Resulta gratuito y cuanto menos muy aventurado dar por cierto que toda la conversación se celebró en los términos que según parece se filtraron (...) atribuyéndome, sin la más mínima verificación por parte del solicitante, una conducta que aquí niego rotundamente", añade Villarejo.





Pide que se investiguen las filtraciones

Incide en que el objetivo de estas filtraciones es aniquilarle "civil, profesional e incluso personalmente", por lo que advierte de que seguirá exigiendo que se investigue el origen de las mismas, porque atienden a "intereses bastardos". Y recuerda que hasta la fecha se le ha negado la posibilidad de realizar un peritaje de los soportes sonoros que, a su juicio, demostrarían que hay manipulación o alteración.





Además, tras señalar que ha de defenderse de las acusaciones que pesan sobre él, no quiere perder tiempo en desmentir mentiras que se publican, y le apunta a Rato que "no sería coherente rectificar algo que nunca" dijo. Y asegura que dado que actuaba como agente de inteligencia cuando se reunía con Rato, "en modo alguno revela el contenido de las mismas , apelando al secreto profesional".





Sobre la rectificación pública exigida por Rato, le recuerda que carece de medios dada su situación procesal pero añade que no tiene inconveniente en que se haga pública esta carta. Concluye exigiendo que se persiga penalmente la filtración del contenido de sus encuentros con Rato.