Aumentan las denuncias nocturnas del 092 por infracciones a la normativa sanitaria

Durante la semana pasada, la Policía Local impuso 72 denuncias a resultas de infracciones a la normativa anticovid, según informaron fuentes de María Pita, que señalaron que se trata de un número bajo comparado con solo unas semanas atrás. El día de menos denuncias fue el miércoles con solo dos, pero se aprecia un aumento de las infracciones en horario nocturno durante el fin de semana, de viernes a domingo, cuando se acumularon más de la mitad de las sanciones de toda la semana.





El viernes fueron trece las denuncias, casi todas de clientes de locales que decidieron continuar la diversión más allá del toque de queda que, como recuerdan las autoridades sigue vigente, por lo menos hasta el final del estado de alarma. Además, dos locales fueron denunciados por no echar el cierre a la hora. El sábado fue el día en el que más se celebró, porque ya por la tarde se denunció a dos locales por exceso de aforo, a otros dos por incumplir el horario y otro por dar de beber alcohol en la calle. Y por la noche hubo doce denuncias, diez por reunirse con no convivientes. El domingo hubo menos denuncias nocturnas por parte del 092. Aun así, se tramitaron tres por no respetar el toque de queda y otras dos por no llevar la mascarilla.