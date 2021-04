El CRAT se queda fuera del 'playoff' con una derrota ante el Eibar

No pudo ser. El CRAT no estará en el playoff por el título de la Liga Iberdrola o, lo que es lo mismo, la División de Honor femenina de rugby. Se despidió de la fase final con una derrota en Eibar (17-10) ante su rival por la cuarta plaza. Es la segunda vez bajo el actual formato de competición que el equipo coruñés, bicampeón (2015 y 2019) y cuatro veces finalista (2011-12, 2014 y 2017), no jugará las semifinales.





Si las opciones de clasificación eran remotas –necesitaba ganar con bonus ofensivo y una diferencia de 21 puntos– la primera mitad en el campo de Unbe complicó aún más las posibilidades del CRAT. Con la hierba y el balón mojados por la lluvia, los errores en el juego a la mano fueron una constante en la fase inicial del partido, que poco a poco se inclinó a favor de las locales.





Diez minutos para olvidar





El Eibar se adelantó tras varios minutos en la 22 coruñesa. En un golpe de castigo, y cuando parecía que la medio melé local iba a sacar a la corta, Lucía cambió el sentido del juego a las tres cuartos, que encontraron superioridad y Amaia posó el oval en la línea de marca.





Sólo cinco minutos después del ensayo, la rigurosa expulsión de Elsa puso al CRAT contra las cuerdas. El colegiado internacional Iñigo Atorrasagasti mostró tarjeta roja a la centro coruñesa por un supuesto golpe en la cara, una decisión dudosa, muy protestada y que dejó a su equipo en inferioridad el resto del encuentro.





Poco después, el Eibar robó una melé visitante en medio campo y salió con una combinación de sus jugadoras más rápidas para firmar el segundo ensayo del día. Amaiur, Jone y Anne se aliaron ante una defensa del CRAT incapaz de frenar el vertiginoso ataque local.





Este equipo nunca se rinde





No se rindieron las coruñesas ante la adversidad. Ni las numerosas e importantes bajas, ni el marcador en contra ni la expulsión de Elsa acabaron con el orgullo de las campeonas. En los minutos finales de la primera mitad insistieron en busca de un ensayo que les diera vida y encontraron el hueco con una rápida apertura de Alba para Anita que finalizó en try de Claudia Barrio.





Empezó la segunda parte tal y como acabó la primera, con el CRAT apretando a su rival. Fruto de esa presión, se metió en campo contrario, percutió y firmó el empate por mediación de Elena en una gran acción colectiva. Por un momento parecía que la remontada era posible, pero las locales sentenciaron con un ensayo de Aleu que transformó Lucía.





Eibar Rugby Taldea: Edurne, Aleu, Ti; Lea, Inger; Asmae, Eider (Doha, min.41), Nerea; Lucía, Anne; Jone (Sambu, min.41), Amaia, Bárbara (Raquel, min.78), Uri, Amaiur

CRAT Residencia Rialta: Miriam, Paula Burillo (Divi, min.48), Maica (Carla, min.71); María Vega (Iria, min.59), Elena (Tania, min.75); Ana Montero (Maitane, min.70), Ali, Mona; Alba, Anita; Jess (Lucía, min.62), Elsa, Claudia Barrio, Yanca (Paz, min.70), Paula Requena.

Marcador: 5-0, min.25: Ensayo de Amaia. 10-0, min.33: Ensayo de Anne. 10-5, min.38: Ensayo de Claudia Barrio. 10-10, min.46: Elena. 17-10, min.65: Ensayo de Aleu, que transforma Jone.

Árbitro: Iñigo Atorrasagasti. Expulsó con tarjeta roja la visitante Elsa (min.30). Mostró tarjeta amarilla a Elena (min.25), del CRAT, Sambu (min.48) y Nerea (min.68), del Eibar.