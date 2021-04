...Y todavía no se explicarán por qué cae la vacunación

Quién lo iba a decir. Resulta que si a la gente no solo no le desmientes los rumores sino que además le alimentas el miedo, reacciona protegiéndose. O al menos, haciendo lo que cree que le protege. En Madrid la mitad de los citados para vacunarse este fin de semana con el compuesto de AstraZeneca no se presentó y en Andalucía o La Rioja las ausencias también fueron notables. Menuda sorpresa. Con la confianza que habían transmitido desde las administraciones... primero calladas y dejando que la histeria corriese libre y luego frenando la vacunación a las bravas. Lo raro es que se presentase alguien a recibir su dosis. Bueno, sí, los que prefieren escuchar a la comunidad científica antes que a la banda política.