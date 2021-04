Importantes bajas en el Fabril en su visita al Estradense

Con la derrota del pasado domingo contra el Choco en Abegondo (1-2), el Fabril ha caído a la cuarta posición de la fase de ‘playoff’. Esta mañana visita el Municipal da Estrada para enfrentarse a un Estradense que dio un golpe en la mesa el jueves de la semana pasada goleando (1-4) al Silva y situándose en la tercera posición con 34 puntos, los mismos que un Choco que es segundo y que jugaría la fase de ascenso a la Segunda RFEF.





No llega en las mejores circunstancias el Fabril al choque ante un Estradense que fue el segundo mejor local del grupo sur en la primera fase. Juan Carlos Valerón no podrá contar con ninguno de los dos porteros de la plantilla. Ni Alberto ni Brea, que se lesionó en un entrenamiento con el primer equipo, están en la citación del técnico canario. Continúan de baja, además, el central Álvaro Yuste, por lesión, y Manu Mosquera, que no entra en los planes de Valerón. Por si fuera poco, han visto la quinta tarjeta amarilla en el mismo partido (el del pasado domingo contra el Choco) el extremo Javi Sánchez y el delantero Adri Castro, los dos máximos goleadores del filial del Deportivo en lo que va de temporada y,sobre todo, en las últimas jornadas.





Alberto Mariano, entrenador del Estradense, solo cuenta con una baja para el encuentro de esta mañana ante el Deportivo Fabril: el atacante Juanito. Las dos novedades en la convocatoria del técnico santiagués para la segunda jornada son los mediapuntas Brais Calvo y Álex Ube.