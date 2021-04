Cambre planta una arboleda con especies autóctonas en el local social de Meixigo

Meixigo cuenta, desde este sábado, con una arboleda de medio centenar de ejemplares autóctonos en virtud de la colaboración entre la asociación de vecinos y el Ayuntamiento de Cambre.





La plantación se realizó en unos terrenos situados en las inmediaciones del centro social y en ella intervinieron el alcalde, Óscar García Patiño, y los ediles de Turismo e Patrimonio, Ramón Boga; de Medio Ambiente e Mobilidade, Patricia Parcero, y de Desenvolvemento Asociativo, María Pan, y de integrantes de la Asociación de Vecinos de Meixigo.





Los árboles están situados en los extremos, de manera que dejan un amplio espacio central para la realización de actividades, explican desde el Gobierno de Gacía Patiño. Este espacio natural está conformado por nueve hayas, trece avellanos, cinco abedules, once castaños y ocho robles, adquiridos por el Ayuntamiento de Cambre.





Con esta medida, se pretende satisfacer una antigua reivindicación vecinal al acondicionar un nuevo espacio de ocio y esparcimiento para los residentes en San Lourenzo de Meixigo.





Así, la idea es que esta nueva área pueda servir que la asociación organice diversas actividades al aire libre, ampliando así las posibilidades que ofrecen las instalaciones del centro social, construido hace unos años por el Ayuntamiento de Cambre.





Durante el acto, el regidor agradeció el trabajo realizado “por todas as áreas municipais que estiveron implicadas neste proxecto, particularme á concelleira de Medio Ambiente Patricia Parcero e tamén á asociación de veciños” y reseñó que esta nueva parcela servirá para el uso y disfrute “dos veciños e veciñas de Meixigo e, en xeral, dos do resto do municipio”, añadió Patiño.





“Cambre suma hoxe unha nova zona verde que se poderá empregar para o lecer, pero tamén para fins educativos e culturais, unha iniciativa que agardamos levar a cabo noutras zonas do municipio”, continuó antes de poner de relieve, además, “o importante valor natural deste espazo, que axudará a reducir as emisións de CO2 e cumprir cos obxectivos de desenvolvemento sostible” de la Agenda 2030.





Vertederos

En materia de medio ambiente, Cambre denunció ante el Seprona de la Guardia Civil la aparición de un vertedero incontrolado en la zona del Espíritu Santo.

También al Consorcio As Mariñas para que el servicio de recogida se acercase a retirar lo depositado, incluidos varios elementos contaminantes como un contenedor de aceite que se estaría filtrando al terreno, en Leiras.





En relación con este asunto, el alcalde , Óscar García Patiño, denunció “o incivismo da persoa autora destes feitos, que poden ter, ademais, un grande impacto ambiental” y solicitó la colaboración vecinal para dar con la persona responsable.