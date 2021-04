Teresa Portela será la primera española en participar en seis juegos olímpicos

La gallega Teresa Portela ha ganado el selectivo nacional de K1 200 metros, lo que le asegura la participación en sus sextos Juegos Olímpicos, primera española en alcanzar esa cifra.





Ella misma había obtenido la plaza olímpica para España en 2019 y este viernes se ha garantizado la titularidad de la misma.





En el selectivo, disputado en el campo de regatas de Verducido, en Pontevedra, Portela se ha impuesto en la final (42,292 segundos), seguida de la asturiana Sara Ouzande (42,629), la castellano-leonesa Mirella Vázquez (43,972), la gallega Lara Feijoo (44,172), la madrileña Elisa Zapata (44,386) y la extremeña Teresa Tirado (45,882).





Teresa Portela competirá en Tokio con 38 años. Su palmarés incluye 15 medallas en Mundiales y 17 en Europeos. Fue cuarta en los Juegos de Londres 2012, quinta en Atenas 2004 y en Pekín 2008 y sexta en Río 2016.





"Estoy muy contenta de haber ganado el selectivo, que me da la plaza para poder participar en los Juegos de Tokio. Es un día muy especial para mí. Una vez que conseguí la plaza en el Mundial de 2019, sabía que podía soñar con participar en mis sextos Juegos y hoy es una realidad", ha declarado Portela, según informa la Federación Española.





"Me siento muy agradecida por todas estas muestras de cariño que me están llegando", ha confesado la pontevedresa, que ha apuntado que ya toca "pensar en Tokio, porque no queda nada".