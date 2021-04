Al Celta le bastó la primera parte para asaltar Mendizorroza

Al Celta de Vigo le bastó la primera parte en Vitoria para superar al Deportivo Alavés por 1-3 en un gran arranque de partido de los gallegos que convirtieron los tres goles en los primeros 20 minutos en los que Manuel Agudo “Nolito”, Iago Aspas y Santi Mina aprovecharon los errores del rival para imponerse, pese a jugar con uno menos prácticamente todo el segundo tiempo.





Los vigueses se acercan de esta forma a los puestos europeos, mientras que los vitorianos cerraron la jornada como colistas tras acumular siete partidos sin ganar.





La acumulación de errores y la falta de contundencia condenó a los vascos, que no tuvieron capacidad para reaccionar ante la puesta en escena y la velocidad gallega en una gran primera mitad.





Los celtiñas se quedaron con diez jugadores en el inicio de la segunda parte por la expulsión de Jeison Murillo, pero ni así los locales lograron meterse en el partido y ponerle pimienta a un envite con claro color celeste. Solo un gol del francés Florian Lejeune en la recta final animó a los alavesistas, pero ya era tarde para una escuadra en serios aprietos para salir de la zona de descenso.





Abelardo medita irse

El entrenador del Deportivo Alavés, Abelardo Fernández, dejó entrever tras perder ante el Celta que se plantea dimitir como entrenador del conjunto albiazul y señaló que tiene “una conversación pendiente” con el director deportivo del club, Sergio Fernández, pero que esperará unas horas porque está “caliente”.





El asturiano explicó en rueda de prensa que su puesto es lo que menos le preocupa y que quiere ser “honesto con el Alavés”. “Soy el primero que reconozco cuál es la situación y los números”, dijo el preparador.





“Me siento responsable desde que he llegado, no he hecho esta plantilla, pero creo que la salvación es muy posible, aunque mis números ahí están y es una realidad”, incidió el míster.