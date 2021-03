Alternativa dos Veciños lleva a los tribunales las supuestas irregularidades de Culleredo

Alternativa dos Veciños no solo no rectifica sino que insiste en sus acusaciones al Gobierno de Culleredo y anuncia que “levará á xustiza as graves irregularidades cometidas por estar cometendo supostos delitos de malversación de fondos públicos e prevaricación”, apuntaron desde la agrupación que preside el alcalde oleirense, Ángel García Seoane.





Según os cálculos de Alternativa dos Veciños, el Ayuntamiento de Culleredo “leva pagado desde o 2004 sen que se faga o traballo un total de 622.488 euros de máis a empresas privadas” y “o servizo de limpeza viaria está sen contrato desde o 2012, vulnerando a lei de contratos da administración pública”, sostiene AV.





Asimismo, asegura que “ademais dun importe fixo anual, páganse facturas duplicando os pagos cando o traballo é o mesmo, como por exemplo sucede cos baldeos entre outros” y advierte de que “no mantemento de zonas verdes municipais, pagou por máis metros dos que existen”, apostillaron los de Seoane antes de apuntarn a que estas supuestas irregularidades “contaron con informes negativos da secretaria municipal” de Culleredo..





En el caso concreto del mantenimiento del campo de fútbol municipal del Olímpico de Rutis, con hierba artificial desde o 2015, AV señala que el municipio culleredense “paga anualmente 26.495 euros como se o total de metros do recinto fosen de herba natural e de terreo de xogo, pagando por tarefas que non se realizan ao ser sintético como sega de herba, abono, fertilizacións, resembras”, afirma Alternativa dos Veciños.





Unas acusaciones a las que no tardó en reaccionar el Gobierno de Culleredo, que invita al alcalde oleirense, Ángel García Seoane, “a que cambie su estrategia de desviar la atención fuera de su municipio hacia el resto de la comarca y que como primer edil fomente el diálogo con sus ayuntamientos vecinos para llegar a grandes acuerdos para el desarrollo socioeconómico” del entorno urbano de A Coruña. “Lo que más necesita el área es de talante para arreglar los problemas comunes y menos confrontación”, apuntan desde el Gobierno de Rioboo.





Así, llama “a la tranquilidad y moderación” al regidor de Oleiros ante las manifestaciones que realizó acerca de la gestión que se está realizando en Culleredo.





“García Seoane –continuaron– debe tener muy poca confianza en sus líderes cuando es él el que habla en su nombre sin el más mínimo rigor en sus afirmaciones que ya fueron aclaradas a sus representantes locales por los técnicos por lo que debería informarse apropiadamente de las cuestiones a las que se refiere”, precisan los responsables municipales cullerdenses antes de asegurar que “todos estamos acostumbrados al carnaval político de Seoane, pero en esta ocasión más que nunca debería comprobar a conciencia sus afirmaciones para evitar que alguien de su formación en Culleredo le esté engañando”.