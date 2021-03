Javier Tebas se defiende de la imputación en Twitter

Javier Tebas respondió a través de su cuenta personal de Twitter, tras la exclusiva anunciada por el periodista de OK Diario, Paco Rabadán, que desveló su imputación por el Juzgado de Instrucción número 6 de Fuenlabrada por un supuesto delito de apropiación indebida y otro de estafa en el caso que investiga la adquisición del club por parte de su actual presidente, Jonathan Praena.





“Asumo el precio de la exposición, pero no puedo entrar en el juego constante de los que me usan en querellas ‘a la catalana’ (Van 4) para dar bombo a casos en los que no tengo nada que ver y menos cuando los mismos hechos ya han sido analizados y archivados por el CSD y la Fiscalía” escribió en sus redes sociales.





El periodista le contestó y le recordó que no tiene el mismo valor Fiscalía y CSD “que la imputación de un juzgado por apropiación indebida y estafa. Los audios son muy claros y tus intereses en el Fuenlabrada también”, indicó.





La vista tendrá lugar el próximo 8 de abril, tras ser supendida en enero, debido a la tercera ola de la pandemia. Asimismo, desde la RFEF también han pedido al CSD la supensión de Tebas “por afectar a la integridad de la competición” debido a sus relaciones con el Fuenlabrada.





La RFEF fundamenta su petición en que “su actuación ha afectado y sigue afectando muy gravemente a la integridad de la competición y a la de la propia LFP. También el organismo que preside Luis Rubiales insta al Tribunal Administrativo del Deporte para que proceda a incoar el expediente disciplinario contra Tebas “por la presunta comisión de las infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76 de la Ley del Deporte”.





Todo esto basado en las relaciones estrechas de Tebas con el Fuenlabrada, el pago del club al propio dirigente por los servicios prestados y otros tratos de favor sobradamente demostrados.