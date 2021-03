Marea Atlántica pide mayor valentía en las políticas de transporte

El grupo municipal de la Marea Atlántica celebraba ayer la sentencia del TSXG que avala la extensión de la línea 1A del bus urbano a Oleiros, pero reclaman al Gobierno municipal mayor valentía en lo respectivo a políticas de transporte público.





La portavoz del grupo, María García, pedía ayer a la alcaldesa, Inés Rey, que “saia da súa absoluta parálise en políticas de fomento do transporte público e retome as iniciativas impulsadas no mandato anterior”, al tiempo que recordaba que la extensión de esta línea fue un hecho durante el mandato anterior.





“Vontade metropolitana”

El grupo de la Marea Atlántica recordaba que este convenio se llevó a cabo en abril de 2019, permitiendo que la línea 1A llegue hasta Santa Cristina (Oleiros).





“Tamén a ampliación da liña 24 ata Culleredo e Arteixo, con vontade metropolitana, foi deseñada e executada polo goberno anterior”, apuntaba la formación, que aprovechaba para reclamar más “accións reais” en materia de transporte por la comarca, al tiempo que criticaban que Tranvías no haya reforzado todavía las líneas, sobre todo en horas punta, y que lleven “varios anos sen facer melloras na flota”, pese a los ingresos generados en 2018.