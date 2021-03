Arteixo inicia el cribado de Covid en las farmacias para llegar toda la población de 20 a 65 años

El proyecto de cribado a través de las farmacias que se probó en Pontevedra se expandió ayer a nuestra provincia, dando comienzo en los despachos de Arteixo con el objetivo de llegar a toda la población diana, en este caso, los vecinos de 20 a 64 años.





Una de las integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio de Farmacéuticos de A Coruña, Paula Briones, explicaba que estas pruebas se están dando en los sitios con una incidencia más alta, por este motivo comienzan en Arteixo (único ayuntamiento del área en nivel alto de restricciones) y la semana que viene se empezarán a hacer en Culleredo.





En el municipio arteixán, la población diana será la comprendida entre los 20 y 64 años, pero que no hayan sido positivo en el último trimestre, que no hayan tenido contactos estrechos, que no tengan síntomas y que no se hayan hecho la PCR en los últimos quince días. Aproximadamente, serán unos 20.000 vecinos.





Briones indicaba que espera poder llegar a toda la población diana. Además, señalaba que se espera que esta actuación se pueda expandir a otros municipios, ya que “la red de farmacias es muy grande y se puede llegar a todos los lugares”, afirmaba.





Proceso

Briones explicaba que desde ahora los farmacéuticos podrán ofrecer los kits de toma de muestra a los usuarios, o pueden ser los vecinos los que pidan en el despacho poder realizarse este test.





El kit, como los que ya recibió la Farmacia Teresa Tato, en Vilarrodís, cuenta “con un tubito” en el que la persona deberá introducir la primera saliva de la mañana, antes de desayunar, beber o lavarse los dientes, y no puede contener mucosidad.





El tubo se devolverá a la farmacia, que lo enviará al “pool”, en Vigo. Si es negativo, se informará por teléfono. Si es positivo, se activará el protocolo Covid.