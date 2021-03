Los sindicatos denuncian el mal estado de los camiones de recogida de basura tras un nuevo incidente

El sindicato STL denunciaba ayer el mal estado de la flota de vehículos de recogida de basuras tras un nuevo incidente en el que un camión sufrió la rotura de la dirección en el transcurso de una de las rutas habituales en la madrugada de ayer.





Desde STL explican que, como es habitual, la ruta la cubrían el conductor junto a los dos peones. La delegada de la sección sindical de STL en Ferrovial-Cespa, Andrea García, indicaba ayer que estos dos últimos se encontraban recogiendo, apeados del vehículo, en el momento “no que o condutor perdeu o control” cuando la dirección del camión se partió. “Por sorte non houbo que lamentar feridos”, afirma García, que añade que podía “ter ocurrido unha desgracia”. Asegura que no pasó nada más grave que pudiese implicar daños a los trabajadores porque en ese momento el camión circulaba a muy poca velocidad y porque los peones no estaban subidos en el vehículo.





Por este motivo, desde el sindicato apelan a que si este suceso hubiese ocurrido en la bajada de la planta de Nostián, tras el vaciado del camión, la situación podría haber terminado en “un siniestro mortal debido a las características del vial que tiene caída a distinto nivel en dirección al mar a más de 50 metros”.





“Lo que ha sucedido hoy (en la madrugada de ayer) es uno más de tantos problemas existentes, puesto que la maquinaria está casi inservible, lo que conduce a que constantemente existan siniestros, averías y/o accidentes”, afirmaban desde el sindicato a través de un comunicado.





Por este motivo, apelan a que se tome partido lo antes posible para que se renueve la flota, algo que se tendría que dar con el nuevo contrato, que está pendiente de firma tras los constantes atrasos, siendo el último que el IPC no estaba actualizado, lo que conllevó a una renegociación.





Reunión

Aprovechando el suceso ocurrido ayer, la delegada sindical indicaba que habían solicitado una nueva reunión con el Ayuntamiento, pero añadía que todavía no tenían “resposta”.





El problema de que todavía no se haya firmado el nuevo contrato es que no se renueva la flota, por lo que los operarios de recogida tienen que seguir haciendo las rutas con “vehículos vellos”.





Y no es algo nuevo, ya que llevan tiempo reclamando la renovación: “Non é a primeira vez que transmitimos averías”, recordaba ayer García. Precisamente hace una semana que otro miembro de esta sección sindical ponía el foco sobre el mal estado de los vehículos que proporcionan este servicio.





Respuesta de Cespa

Desde la concesionaria del servicio de recogida, Cespa, lamentaban el incidente, pero indicaban que el servicio no se iba a ver afectado.





Además, aseguraban ayer que “toda la flota de vehículos del servicio de recogida tiene la ITV al día y pasa las revisiones correspondientes” y añadían que las averías puntuales se reparan “de forma inmediata”.