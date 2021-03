De la Barrera: “No es que haga magia, los jugadores están concienciados”

El técnico del Deportivo. Rubén de la Barrera, se mostró muy satisfecho por el rendimiento de su equipo y la importante y abultada victoria ante el Celta B en Barreiro.





“Se ha competido muy bien, estuvimos muy bien en la presión y no hemos concedido nada. Salió, el esfuerzo fue enorme de los jugadores y el resultado cuando era mayor no dejamos de hacerlo, aunque ese resultado te puede relajar, esa diferencia puede ser importante en el golaverage”, admitió el técnico.

Sobre el recibimiento en Barreiro, con mariachis y bengalas, aseguró que su equipo solo estaba centrado en la contienda.





“Ni mariachis, ni historias, veníamos a jugar un partido de fútbol y había que ofrecer lo que ofrecimos. El equipo estuvo brillante, muy sólido, con atención y concentración porque ellos tenían jugadores jóvenes, con energía y calidad”, indicó De la Barrera, que se mostró feliz por el triplete marcado por Miku.

“Me alegro infinito por él, no nos ha podido ayudar (antes), no pudo disfrutar de su profesión, había dado muchas cosas al equipo y hoy (por ayer) esa actuación refuerza al equipo y a él, nos tiene que dar muchísimo”, comentó el míster.





Exigente

El segundo triunfo seguido de Rubén de la Barrera, y segundo del Deportivo en todo el curso, tras los cosechados las jornadas tres y cuatro ante Unionistas y Coruxo, respectivamente, suponen también la primera victoria a domicilio del coruñés. Pero todos estos números dice que no vienen a refrendar más su trabajo como entrenador. “No pienso en eso (en el cargo) soy la misma persona ganando, empatando o perdiendo. Planteé el partido de esta manera, salió bien, hemos ganado un partido y ahora a disfrutarlo y desde ya pensando en culminar la fase de la mejor manera, ganando. Esto no es fruto de que yo haga magia, los jugadores están concienciados, metidos”, admitió el preparador.





Última jornada

Sobre si la última jornada se disputará el fin de semana que viene o habrá que esperar a que el Racing de Ferrol juegue sus aplazados, admitió que no sabía lo que pasaría. “A día de hoy (por ayer) no lo sé. Entendemos que vamos a competir el fin de semana si no nos dicen nada", dijo aunque no cree que se juegue antes de los choques de los verdiblancos.