Bóveda: “Los sueños ahora nos sacan de los partidos”

El lateral derecho del Depor Eneko Bóveda cree que el cuadro coruñés debe afrontar el duelo con el Celta B sin pensar si hay opciones reales o no de alcanzar una de las tres primeras plazas, sino centrándose únicamente en un rival del que subraya que “hasta ahora ha sido superior a nosotros y si alguien tiene que respetar a ese equipo somos nosotros”.





“Si algo nos demuestra la liga y los últimos partidos es que esto no se trata de quitar el corcho a la botella y que de repente empiece a salir todo como queremos”, dijo ayer en rueda de prensa telemática.





Para el bilbaíno, el triunfo del pasado domingo contra el Pontevedra no allana el camino para las dos últimas citas de la primera fase, sino que avisó de que “va a ser otra guerra”.





“Nuestro pensamiento tiene que estar en competir el siguiente partido. Sabemos que hubo sueños, expectativas, que las sigue habiendo, pero ahora mismo es lo que nos desvía del objetivo de sacar los partidos adelante”, indicó.





El zaguero vasco reconoció que el 1-0 de la pasada jornada, pese a abrir un hueco importante con la zona de descenso, supuso “un mini alivio. Fue una grandísima alegría, pero alivio como tal, mirando un poco a nuestros objetivos, poco”.





1 Respeto a la campaña del filial celeste

El equipo coruñés, acostumbrado a medirse históricamente al máximo nivel con el Celta de Vigo en Balaídos, visita el domingo el Municipal de Barreiro, donde le esperará el filial celeste. Bóveda es consciente de que dicho enfrentamiento no sacia las ansias de derbi de los aficionados, pero sabe que deben tomarse en serio a un equipo que ya les ganó en Riazor en la primera vuelta.





“Lo más duro es para los aficionados, que seguramente tienen sus piques, se relacionan con aficionados del Celta y les gustaría que ese pique fuera de igual a igual y con los equipos primeros en liza. Pero es lo que toca, no estamos para elegir partidos. Lo psicológico, lo emocional, todo este tipo de cosas deben quedar en un segundo plano. Hasta ahora ese equipo ha sido superior a nosotros y si alguien tiene que respetar al rival, somos nosotros”, argumentó.





Sobre si la plantilla blanquiazul afronta el duelo con ánimo de revancha por el 1-2 de la primera vuelta, indicó que “eran circunstancias diferentes. La opción de perder un partido ni se contemplaba y menos con el Celta B. Salió mucho en los medios, incluso nacionales, ese drama que tanto vende y nos acabó haciendo bastante daño. En un partido en el que la primera parte fue nuestra y de lo mejorcito que hemos hecho durante el año, pero eso es fútbol. Si a alguien le vale ese ánimo de revancha y de devolver el golpe, bienvenido sea, pero estoy aburrido de los análisis que se salgan de lo futbolístico. Nos queda lo que nos queda para hacer lo que esté en nuestras manos para ganar estos partidos y que nuestros planes salgan adelante y por fin ser un equipo competitivo”.





El lateral derecho destacó la capacidad competitiva del Celta B, un conjunto del que subrayó que, pese a ser un filial, “aquí por lo menos jugaron gente un poco más madura, y preparada para competir, no de 18 o 19 años. En estos equipos siempre hay jugadores que en cuanto a talento y jugadas puntuales tienen la capacidad de resolver más que otros jugadores de la misma categoría, y lo que más me gustó de ellos fue la segunda parte que hicieron aquí a través de competirnos porque no fue ese tipo de filial que se dedica tanto a lucir en el juego estético, sino que fueron prácticos y es un equipo que está haciendo las cosas bien”.





2 Agradece el mensaje de apoyo de Abanca

Eneko Bóveda se mostró agradecido con el mensaje de tranquilidad que transmitió el presidente días antes del partido con el Pontevedra, en el que el Depor podía caer al descenso.





“Ellos ahora mismo nos quieren dejar trabajar, no se quieren entrometer en el día a día, saben que para que la pelota entre o no, los que tenemos que disfrutar somos nosotros y los que nos tienen que ayudar es el cuerpo técnico. Pero a uno le llegan los mensajes que se van dando a través de los dueños y en una situación especialmente delicada como la de la semana pasada, que a nivel clasificatorio fue uno de los momentos del club en los que más se puede dudar, ellos dieron mensajes tranquilizadores y a cualquier trabajador le gusta escuchar eso”, señaló.





3 Horario unificado para la última jornada

Por último, se pronunció sobre la suspensión de los partidos del Racing con el Coruxo y el Guijuelo debido a varios positivos por Covid en la plantilla ferrolana. El zaguero blanquiazul cree que, por el bien de la competición, la última jornada debería celebrarse en horario unificado, más con el recuerdo del Depor-Fuenlabrada de la pasada campaña tan reciente.





“Nuestro caso es un poco de ‘déjà vu’ a lo del año pasado y no vamos a decir lo contrario de lo que dijimos hasta ayer. Son situaciones difíciles de gestionar, pero nos gustaría que por lo menos la última jornada fuera unificada porque se sabe que la última jornada va a haber perdedores y no nos gustaría quedarnos con esa sensación otra vez de que ese no jugar todos los partidos a la vez nos vuelva a perjudicar”, sentenció el vasco.