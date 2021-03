La asociación IAR critica que aún no funcione la piscina de O Castrillón

La directiva de la asociación vecinal Castrillón-Urbanización Soto IAR ha solicitado por registro una reunión con la alcaldesa, Inés Rey, debido a que lamentan que todavía no se haya puesto en funcionamiento el complejo deportivo del barrio, a pesar de que se dijo que se abriría en marzo.

“El Ayuntamiento señaló el mes de marzo como la fecha de comienzo del funcionamiento del equipamiento sin que se tengan noticias al respecto”, señalan el presidente, Ramiro Otero, y el vicepresidente, Javier Rubido, en un comunicado.





Información

Los vecinos recibieron la información de que la obra de la piscina está “prácticamente finalizada” pero critican que “por el contrario, no ha sido contratada ni la maquinaria ni los equipamientos deportivos imprescindibles para la puesta en marcha del recinto”.

Aseguran que la entidad vecinal no tiene conocimiento del modelo de gestión que se va a aplicar en la instalación y “por tanto, no se ha iniciado la contratación del personal deportivo”. Lamentan, también, que no han sido informados de los precios que deberán pagar los futuros abonados de la piscina, “siendo numerosos los vecinos que quieren conocer las condiciones que tendrán”.