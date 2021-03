Hace 25 años: Gil golpea al gerente del Compos y suben los parkings en A Coruña

El periódico del 9 de marzo de 1996 abría con el posible gobierno de coalición de José María Aznar, la declaración de Jesús Vázquez en el caso Arny y la trifulca entre Caneda y Jesús Gil, además de las subidas de tarifas en los parkings de A Coruña y la lucha de la asociación Area por el empleo femenino.





El cantante Jesús Vázquez, en libertad bajo fianza por el caso Arny

El cantante y presentador de televisión Jesús Vázquez quedó ayer en libertad bajo fianza de medio millón de pesetas tras declarar ante la juez que instruye el caso de corrupción de menores del pub de homosexuales Arny y dijo a los periodistas que se siente "ultrajado". "Esto no me lo han hecho en la vida, alguien me quiere hacer daño", añadió antes de negar "rotundamente" su participación "en cualquier hecho delictivo". "¿Cómo te encontrarías si un día te levantaras por la mañana y te acusaran de un delito que no has cometido?", preguntó a los periodistas que le abordaron.





Cuatro parkings suben sus tarifas entre un 5 y un 10%

Al incremento de tarifas de taxis y autobuses, aprobada por la comisión de Precios de la Xunta y ratificada por el pleno de la corporación el pasado mes de enero, se suma ahora la petición de los concesionarios de distintos parkings de la ciudad. La aprobación de estas subidas afectará a los usuarios de los aparcamientos subterráneos de La Palloza, plaza de Pontevedra, Orzán-Riazor y Los Cantones.

















Más de 4.000 mujeres contactaron con el Centro de Empleo "Area" durante el 95

La concejala de Servicios Sociales, Marián Ferreiro, presentó ayer el balance de la actividad de la Asociación Mulleres Xóvenes "Area", englobada en el "Proyecto Centros de Empleo de Mujeres Jóvenes" e integrada en el proyecto de la UE "Gema", que pretende integrar a la mujer en el mundo del trabajo. Durante el 1995, más de 4.000 usuarios contactaron con el centro de información y orientación de la Asociación. Alrededor de 150 de las que participaron en los cursos de formación se integraron en el mercado de trabajo. El perfil más común es el de mujeres con estudios máximos de FP II, en busca de su primer empleo o con experiencia laboral en trabajos precarios.

















Gravísima pelea dialéctica y física entre Gil y Caneda

Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid, y José María Caneda y José González Fidalgo, presidente y gerente del Compostela, respectivamente, se cruzaron en la entrada de la sede de la Liga de Fútbol Profesional, en la que se encontraban para asistir a la asamblea de los representantes del fútbol profesional, gravísimos insultos durante unos cinco minutos. La agresión del presidente del Atlético de Madrid al gerente del Compostela eclipsó las ponencias presentadas por los presidentes de los clubes profesionales.





Imagen capturada de televisión, donde se ve la agresión de Gil a Fidalgo