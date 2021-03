El Ayuntamiento presenta su programa del 8-M en medio de fuertes críticas contra la alcaldesa

El Ayuntamiento presentó el programa de actos del 8-M, que este año viene acompañado de la polémica de si es sensato celebrar un evento marcado por manifestaciones masivas en un momento de pandemia y por las declaraciones de la alcaldesa, Inés Rey, que no se muestra favorable a grandes movilizaciones. La concejala de Igualdad, Yoya Neira, declaró: “La alcaldesa no ha criminalizado el 8-M. El feminismo de Inés Rey está demostrado. Simplemente refleja las indicaciones de la máxima autoridad sanitaria (la ministra de Sanidad) que desaconseja las manifestaciones. Estamos en un momento complejísimo, y no es el mejor para cualquier acto susceptible de tener un número de asistentes importantes”.





El lema de este programa es “Mulleres sen límites, a por todas” y pone de manifiesto datos como el de 27% de presencia femenina en los grados de ingenierías o arquitectura que consideran producto de estereotipos. Siguiendo el pensamiento feminista en boga, el Ayuntamiento considera que si se le ofrece a la juventud referentes de mujeres a nivel literario, artístico, político o educativo, se podrían romper dichos estereotipos.





El Palacio de los Deportes de Riazor se convertirá el 13 de marzo en un autocine con la proyección, a las 19.30 horas, de “María Solinha” y la ruta “A Coruña en feminino” permitirá el 26 que el vecindario viaje desde su casa por la vida y obra de seis mujeres relevantes de las letras gallegas como María Barbeito o Elvira Bao, que se podrán ver en realidad aumentada. Además, el Obelisco acogerá la muestra “Mulleres CTEM” del 22 de marzo al 22 de abril para dar espacio a mujeres que sobresalieron en ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas. Todos los eventos se pueden consultar en la página web municipal.





Por su parte, la Fundación Érguete-Integración organizará una jornada donde se visionará en el Centro de inserción Social el reportaje “Xeitos de Ver: A igualdade en tempos de Covid”, resultado del trabajo de los usuarios y auspiciado por la Consellería de Igualdade y la participación del Ayuntamiento.





En apoyo de los cuidados

Pero manifestaciones, haberlas, haylas. La Plataforma Galegas8M de A Coruña convoca una movilización bajo el lema “Sen coidados non hai vida. Mulleres en folga: esenciais, precarizadas e fartas” para exigir que se les deje dar un valor real a los trabajos de cuidados. Por motivos sanitarios, Galegas8M divide la marcha en tres columnas de mujeres, que saldrán a las 17.00 horas de la plaza de Las Cigarreras (en la esquina de la Casa del Mar) y recorrerá, guardando las distancias interpersonales, Linares Rivas, Cantones y la avenida de La Marina hasta finalizar en María Pita, donde se celebrará una concentración en María Pita y se instalarán asientos para garantizar la separación entre participantes.





Desde Galegas8M criticaron al Ayuntamiento y consideran que el PSOE está sometiéndose a las presiones de la derecha para “obstaculizar, boicotear e criminalizar as mobilizacións do 8-M. Algo que consideramos inaudito, irresponsable e vergoñento”. La plataforma se burló del lema de la campaña institucional con sus propios lema: “Veñen a por todas” es más que “Mulleres sen límites” porque “a propia administración local ponnos límites”.





También la concejala nacionalista Avia Veira volvió a criticar ayer la “falta de entusiasmo” de la alcaldesa por la manifestación y le reprochó que negara a la organización de la protesta las sillas. Por su parte, la CIG acusa al Ayuntamiento de vulnerar el derecho de huelga y califica su comportamiento de “machismo institucional” que no va a consentir.





La alcaldesa tuvo que salir de nuevo ayer al paso de estas críticas y respondió que apoya hacer huelga, pero no concentraciones: “No procede. Y no acepto acusaciones falaces de que estoy contra el feminismo”.