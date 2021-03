Jasikevicius desgrana su "gran historia" con el baloncesto en su autobiografía

"Convivir con el carácter del Saras jugador y del Saras entrenador no sería nada fácil"





El entrenador del Barça Sarunas Jasikevicius publica esta semana su autobiografía, en la que explica cómo y por qué entró en el mundo del baloncesto para acabar siendo uno de los jugadores más laureados y reconocidos en Europa, y seguir su carrera en los banquillos en el Zalgiris Kaunas y, ahora, en un club blaugrana con el que ha ganado recientemente la Copa del Rey.





En su autobiografía 'Ganar no es suficiente. Mi vida, mi baloncesto', publicada por Libros Cúpula y con prólogo del director ejecutivo de la Euroliga, Jordi Bertomeu, el lituano explica su vida y su relación con el baloncesto. Una "gran historia" que empezó casi sin quererlo, por cariño al baloncesto, y que tras una gran carrera como jugador y un gran palmarés sigue en su etapa como entrenador.





"Lo único que me interesaba era jugar. No era un 'soldadito' de gimnasio, no hacía más que bromas e intentar esforzarme lo menos posible", recuerda el ahora técnico de sus inicios, de niño. Pero evolucionó, aprendió de sus errores --como quedarse fuera de un viaje con el equipo por castigo de su padre-- y terminó siendo clave en la consecución de cuatro títulos de Euroliga, un Eurobasket y un bronce olímpico con Lituania.





Una de las Euroligas, la de 2003, la primera, fue con el Barça y en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Asegura Jasikevicius que el Barça le "deslumbró" cuando no tenía ni diez años, por lo que lograr su primer gran título vestido de blaugrana fue especial. Ahora es entrenador culé y, en su primera temporada, ha conquistado la Copa del Rey. Pero su objetivo es repetir esa Euroliga, ahora desde el banquillo.





"En verano de 2020 se presentó de nuevo la opción de ir al Barça, uno de los equipos que amo. Habíamos hablado un año antes, y en verano de 2020 ya tenía claro lo que le iba a pedir al club. Llegamos a un acuerdo muy rápidamente. Estaba muy contento de que el club confiase en mí y de ir al Barça con las condiciones que yo quería", explica 'Saras' en el libro.





Como anécdota, cree que el Jasikevicius jugador se llevaría bien con el Jasikevicius entrenador. "Creo que podría pasar cualquier cosa, pero pienso que en general tendrían una buena relación. Pero, uf... Convivir con el carácter del Saras jugador y del Saras entrenador no sería nada fácil", se sinceró.