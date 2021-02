Ya saben que el que parte se queda con la mejor parte. Aquí sus señorías – hay que llamarlas de alguna manera – nos tienen acostumbrados a quedarse, siempre que pueden que son muchas veces, con lo mollar y dejar a los otros las migas o los huesos. Ah y no importa el currículo de cada cual sino su posición en el tablero de ese juego tan ruin como es a veces la política. Parece ser que vuelve a tener mando en la tele “de todos” uno de los ejemplos más claros de manipulación informativa. Y también hubo reparto en la renovación del poder judicial. Aquí además nos cuentan que en este caso con vetos incluido. En este caso la carrera profesional no es un punto sino un paréntesis que no molesta a sus padrinos .Resumiendo: dos o tres partidos se quedan con RTVE y otros tantos condicionan el poder judicial. Y en eso están; en las partijas

Y hay que repartir el maná que mande Europa y ya tenemos la prueba del nueve: el primer anuncio de los once mil millones que están ya en la línea de salida servirá para ayudar al turismo y la hostelería. Así, sin otras explicaciones. No hay duda de que las primeras actuaciones del Gobierno –los ERTE y los créditos ICO – fueron decisiones adecuadas.





Muchos creemos que deben participar, al menos en materia expositiva de sus necesidades, tanto las autonomías como los ayuntamientos que, por la cercanía con los problemas, son los que pueden allanar el camino de un reparto justo. Y hay pruebas: la Xunta amplió las ayudas; las Diputaciones y los Ayuntamiento se “remangaron” para incluir partidas que iban en la misma dirección y, de un modo especial, al rescate de los más vulnerables.





Y hay otro asunto prioritario que parece dejarse en el olvido: la sanidad pública. Ya nadie duda de que la pandemia dejó al pairo a otras muchas dolencias. Escuchamos y leemos que la pandemia ha retrasado la atención al cáncer, las llamadas enfermedades raras y ha desaparecido la atención personal entre médico y enfermo en los ambulatorios. Y ojo que ya desde algunos “laboratorios” políticos nos amenazan con seguir así pandemias al margen. Así es más externalizaciones (pelas para el capital) y precariedad para los de casa





Permítanme una maldad: buceando en internet les puedo contar que en Sudamérica se usa la palabra para definir el reparto de un robo. Vamos las partijas del caso Gürtel por volver a nuestro paisaje más conocido.